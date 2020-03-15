AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظة الفيوم: إيواء أسر وادي النزلة بمركز شباب السنجق

الأحد 15/مارس/2020 - 03:00 ص
صدى البلد
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إنه تم تجهيز مركز شباب قرية السنجق، بمركز أبشواي، كمقر لإيواء الأسر المتضررة من قاطني وادي النزلة التابع لمركز يوسف الصديق، بواقع 50 أسرة من جراء زيادة منسوب المياه وتضرر منازلهم بسبب هطول الأمطار الغزيرة، فضلًا عن قيام مديرية الشباب والرياضة بتجهيز مركز شباب أبشواي كمقر آخر للإيواء حال الحاجة إليه.


وأضاف المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أنه تم توفير وسائل لانتقال المواطنين من منازلهم المتضررة الى مقر الإيواء، مؤكدًا على التنسيق الكامل مع الأجهزة المعنية بالمحافظة، ومنها مديرية التموين لتوفير السلع الغذائية والخبز اللازم بمقر الإيواء، وكذلك مديرية التضامن الاجتماعي لتوفير المساعدات العاجلة لمختلف الأسر المتضررة.


أقرأ أيضا :محافظ الفيوم يتفقد منازل المتضررين من مياه الأمطار بوادي النزلة.. فيديو

وأضاف أن محافظ الفيوم تواصل هاتفيًا مع السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتنسيق مع الهلال الأحمر المصري، للمساعدة، حيث وصل بالفعل مساعدات منه لمقر الإيواء، شملت بطاطين ومراتب بواقع 300 بطانية و115 مرتبة، إضافة لعدد 100 وسادة (مخدة).


وكشف "التوني" عن التنسيق مع مديرية الشئون الصحية لتوفير طاقم طبي ومستلزمات طبية بمقر الإيواء، خلال فترة وجود المتضررين لحين استقرار الأوضاع وعودتهم إلى منازلهم.


محافظة الفيوم: إيواء أسر وادي النزلة بمركز شباب السنجق
محافظة الفيوم: إيواء أسر وادي النزلة بمركز شباب السنجق
محافظة الفيوم: إيواء أسر وادي النزلة بمركز شباب السنجق
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فتح المدن الشبابية والتعليم المدني لإيواء المتضررين من السيول

وكيل الرياضة بالدقهلية: فتح مراكز الشباب لإيواء الحالات المتضررة من الأمطار

وزارة التضامن تقدم خدمات إغاثية لـ 250 أسرة بمنطقة 15 مايو

فتح مراكز الشباب بمركز الحسينية لإيواء المواطنين المتضررين من مياه الأمطار

وزيرة التضامن: تواصلنا مع وزير الإسكان لحل أزمة أهالي الزرايب

وزيرة التضامن تتابع غرفة العمليات.. وتقارير على مدار الساعة لاحتواء تداعيات موجة الطقس السيئ

ترشيحاتنا

مفيش إجازة للمدرسين.. وزير التعليم بعد تعليق الدراسة: لا كده عاجب ولا كده عاجب

هل يمكن رؤية الجن؟.. تعرف على ٧ أماكن يحذر الصلاة فيها

أحمد سامي يعلن ضم عصام الحضري لجهازه المعاون

مشاهد مؤلمة.. سقوط اللبنانيين في الشوارع بسبب كورونا.. شاهد

مرتضى منصور يقرر غلق نادي الزمالك نهائيا لمدة أسبوع

ماذا يقرأ في صلاة قيام الليل؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالكمامة.. إليسا توجه نصائح للوقاية من كورونا

بـ كرة سلة.. ساندى تداعب طلاب المدارس بعد التأجيل بهذه الاطلالة

مذبحة القلعة .. عراقي يعزم 80 صديقًا على «وليمة بالكورونا»