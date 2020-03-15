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منوعات

تعجيلا بظهور المهدي المنتظر.. رجل دين يدعو الإيرانيين لنشر كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 06:30 ص
مؤذن كويتي يغير نداء
مؤذن كويتي يغير نداء الصلاة
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عزة عاطف

في اعتقاد غريب مثير للجدل، دعا أحد الشخصيات الهامة المقربة من المرشد الإيراني علي خامنئي الإيرانيين لنشر فيروس كورونا على نطاق واسع لسبب غريب.

 

نادى «علي رضا بناهيان» رجل دين متشدد معروف الإيرانيين بسرعة نشر فيروس كورونا على أوسع نطاق للتعجيل بظهور الإمام "المهدي المنتظر".

 

ووفقًا للمعتقدات الشائعة فإن الفترة التي ستسبق ظهور المهدي المنتظر تنتشر فيها الأوبئة، الحروب، الكوارث الطبيعية والثورات، وهو ما يعاني منه العالم الآن.

 

لذا طالب بناهيان المقرب من المرشد «علي خامنئي» الإيرانيين بنشر الفيروس الفتاك اعتقادًا منه بأن هذه هي الطريقة المثلى لاستعجال ظهور المهدي الغائب.

 

وشهدت إيران، هجومًا حادًا من رواد مواقع التواصل باتهامات تعمد نشر الفيروس في الشرق الأوسط، وهو ما أكدته دعوات هذا الرجل، حيث قال وفقًا لوكالة أنباء تسنيم المحلية أن العالم سيعاني من مخاوف كبيرة ومشاكل اقتصادية عديدة، علاوة على ارتفاع أعداد الوفيات قبل ظهور المهدي، مما سيضع الناس في حاجة لحكومة دينية بقيادة المهدي.

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تعجيلا بظهور المهدي المنتظر.. رجل دين يدعو الإيرانيين لنشر كورونا

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