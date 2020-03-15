أمريكا تبتكر أول لقاح لفيروس كورونا.. والتجارب البشرية خلال أيام

أعلن علماء في الولايات المتحدة الأمريكية الانتهاء من أول لقاح لفيروس كورونا الجديد، وقالوا إن أولى التجارب البشرية له ستبدأ خلال أيام بعد الانتهاء من التجارب الحيوانية.





وحسب "ديلي ميل" البريطانية، قال العلماء إنه تم تسريع "الاختراق الجيني" بعد مرحلة اختبار الحيوانات، وسيتم استخدام اللقاح على المتطوعين من الأصحاء، من ثم المرضى في حال اعتبر اللقاح آمن.





يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه علماء في بريطانيا إن اللقاح يمكن اختباره على البشر بحلول يونيو بعد الحصول على نتائج مشجعة على الفئران.





وأضافت الصحيفة أن العلماء في مركز أبحاث "مودرنا" في ولاية ماساتشوستس ابتكروا اللقاح المحتمل، بعدما سلكوا طريقا مختلفا عن التقنيات التقليدية.





وأشارت إلى أنه عادة ما يتم زرع "فيروس ضعيف" في الجسم حتى يتمكن المريض من التكيف لمحاربة العدوى، لكن الطريقة الجديدة ترى أن الحمض النووي الريبوزي "RNA" يحفز الجهاز المناعي على إنتاج بروتينات مشابهة للفيروس القاتل، الذي يمكنه بعد ذلك مكافحته.



