محمد فضل يزف بشرى لـ جماهير الكرة المصرية ويعدد إنجازات اللجنة الخماسية





وأضاف محمد فضل في تصريحات لقناة " أون تايم سبورت " أن سفراء الكرة المصرية يضيفون الكثير للكرة المصرية والمساهمة في الارتقاء بمستوى الكرة في مصر.





وتابع محمد فضل أن اللجنة الخماسية حصلت على موافقة وزارة الشباب والرياضة من أجل ابتكار لوجو مميز لـ الدوري المصري وكأس مصر، مشيرا إلى أن التصميم من ابتكار أفضل الشركات العالمية.









وأشار محمد فضل إلى أن الاتحاد تعاقد مع مركز طبي ألماني على اعلى مستوى من اجل علاج نجوم المنتخب بالاضافة لـ شراء مجموعة من أفضل الأجهزة الطبية للمنتخب الاول.





وتابع محمد فضل أن الاتحاد تسلم 500 كرة موحدة للدوري المصري وسيحصل خلال شهر أبريل على 500 كرة أخرى.









زف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة بشرى سارة لـ جماهير الكرة المصرية بشأن عقد اتفاقية مع مسؤولي الدوري الإسباني " الليجا " لتبادل الخبرات عن طريق إرسال مجموعة من نجوم الكرة المصرية " سفراء " لـ إسبانيا لقضاء فترة معايشة.