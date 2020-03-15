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رياضة

محمد فضل يكشف وقائع جديدة بـ السوبر المصري.. فيديو

الأحد 15/مارس/2020 - 01:09 ص
احداث مباراة الاهلى
احداث مباراة الاهلى والزمالك
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حسن العمدة
قال محمد فضل عضو اللجنة الخماسية، إن تعليق النشاط الكروي فى مصر لمدة اسبوعين، قرار سياسي جاء برغبة الدولة.

وأضاف فضل في تصريحات تلفزيونية: "تعليق النشاط الرياضي امر طبيعي للغاية، للحفاط على سلامة اللاعبين، مثلما فعلت دول أوروبا"، مؤكدا أنه لايحق لأي شخص التعليق علي قرار توقف النشاط الكروي، لانه يخص سياسة الدولة.

وبسؤاله عن عقوبات أحداث مباراة السوبر، قال فضل: "لا اتدخل فى تلك العقوبات ولم تكن من اختصاصاتي لأنها تخص لجنة الانضباط".

وتابع، أن هناك بعض الأمور فى تلك الواقعة لم أرها وقتها عندما كنت متواجدا في ملعب المباراة، وأنه شاهد وليد سليمان يبكي ولم يكن يعلم وقتها سبب بكائه، وشاهد أشياء سيحتفظ بها لنفسه.

واختتم: "لا اعلم نص اللائحة بشأن عقوبات مباراة السوبر المصري في حال إلغاء الدوري هذا الموسم".

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