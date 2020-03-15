مقطع فيديو مؤثر.. هند القحطاني تنهار في البكاء

نشرت الناشطة السعودية المثيرة للجدل «هند القحطاني» مقطع فيديو تعاطف معه رواد مواقع التواصل حيث ظهرت تبكي فيه لسبب مؤثر.

حملت هند القحطاني خاتمًا خلال الفيديو تبين أنه هدية من أمها قبل أن يتوفاها الله، وحكت هند قصة الخاتم بتأثر.

تقول خلال الفيديو: "كان الخاتم في يدها، قلت لها والله إنه خاتم زين وأنه عاجبني، فقالت والله تأخذينه، الله يجعلني فداها.. اشتقت لك يا أمي".

وتعاطف المغردون ومستخدمو فيسبوك ومواقع التواصل مع القحطاني بعد انهيارها خلال الفيديو الذي نشرته على حسابها في سناب شات.

كانت القحطاني، رثت أمها بكثير من كلمات الشوق في المقطع، فيما دعا المستخدمين بأن يصبرها الله على فراق والدتها ويهديها.