وزيرة الهجرة: الجالية المصرية جمعت 10 آلاف توقيع لدعم حقوقنا بملف سد النهضة.. فيديو

أثنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بتنظيم الجالية المصرية وقفة في الولايات المتحدة الأمريكية لدعم حقوق مصر المائية بملف سد النهضة.
وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح والمذاع عبر فضائية dmc، أن خروج حملات تضامنية لدعم حقوق مصر المائية، جرى عن طريق خروج اتوبيسات من ولايتي نيويورك ونيوجرسي للوصول إلى واشنطن.
وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن تنظيم الجالية المصرية وقفة بالولايات المتحدة الأمريكية لدعم حقوق مصر المائية لم يكن بالأمر السهل إذا استوجب الأمر تصاريح أمنية من الأمن الأمريكي، والذي شهد صعوبة خاصة بعدما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية حالة الطوارئ في البلاد بعد تفشي كورونا.
وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن الأمن الأمريكي رغم ما يشهده من إجراءات طوارئ بعد تفشى كورونا سمحوا للجالية المصرية بتنظيم هذه الوقفة التضامنية لدعم حقوق مصر المائية بملف سد النهضة وخاصة وإنه حق أصيل لهم والرد على انتهاكات اثيوبيا بملف سد النهضة.
وتابعت وزيرة الهجرة أن هناك سيدات اشتركن بهذه الوقفة الاحتجاجية تركن أطفالهن والتحقن بهذه الوقفة في واشنطن لمساندة الدولة المصرية في ملف سد النهضة، بالإضافة لإطلاق حملة إلكترونية لدعم حقوق مصر المائية من نهر النيل مذكرة تم التوقيع عليها من المصريين التأكيد على حصة مصر من مياه النيل والتى تخطت 10 آلاف توقيع بهذا الشأن.