وزيرة الهجرة: الجالية المصرية جمعت 10 آلاف توقيع لدعم حقوقنا بملف سد النهضة.. فيديو





وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم ، خلال مداخلة هاتفية ب برنامج 8 الصبح والمذاع عبر فضائية dmc، أن خروج حملات تضامنية لدعم حقوق مصر المائية، جرى عن طريق خروج اتوبيسات من ولايتي نيويورك ونيوجرسي للوصول إلى واشنطن.





وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن تنظيم الجالية المصرية وقفة با لولايات المتحدة الأمريكية لدعم حقوق مصر المائية لم يكن السهل إذا استوجب الأمر تصاريح أمنية من الأمن الأمريكي، والذي شهد صعوبة خاصة بعدما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية حالة الطوارئ في البلاد بعد تفشي كورونا. بالأمر





وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن الأمن الأمريكي رغم ما يشهده من إجراءات طوارئ بعد تفشى كورونا سمحوا للجالية المصرية بتنظيم هذه الوقفة التضامنية لدعم حقوق مصر المائية بملف سد النهضة وخاصة وإنه حق أصيل لهم والرد على انتهاكات اثيوبيا بملف سد النهضة.



