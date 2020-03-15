وزير الصحة الكويتي: ارتفاع حالات الشفاء من كورونا إلى 9 حالات بعد تعافي حالتين جديدتين

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم /الأحد/ شفاء حالتين جديدتين من المصابين بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19)، ليرتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 9 حالات.





وقال الشيخ باسل الصباح - في بيان صحفي - إن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء هاتين الحالتين من الفيروس، مشيرا إلى أنه سيتم نقل الحالتين إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19)، تمهيدا لخروجهما من المستشفى خلال اليومين المقبلين.





وعلى الصعيد ذاته، أشار وزير الصحة الكويتي إلى خروج 4 حالات من غرفة العناية الفائقة من إجمالي 8 حالات كانت بها، موضحا أنه تم خروج الحالات الأربع إلى جناح مخصص لها لتلقي العلاج والرعاية والصحية.



