طوابير كثيفة من الشباب أمام لجان قصر النيل قبل إغلاق باب الاقتراع

شهدت لجان قصر النيل، مساء اليوم الثلاثاء، استمرارًا لارتفاع معدلات الإقبال، حيث توافد عدد كبير من الشباب والفتيات قبل وقت قصير من إغلاق صناديق الاقتراع في اليوم الثاني والأخير من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، في مشهد عكس إصرارهم على المشاركة حتى الساعات الأخيرة من العملية الانتخابية.

وتكوّنت طوابير ممتدة أمام عدد من اللجان، أبرزها مدرسة قصر الدوبارة وكلية الفنون الجميلة، حيث فضّل كثير من الناخبين الحضور بعد انتهاء يوم العمل، مما أدى إلى زيادة الكثافة أمام اللجان قبل موعد الغلق، وسط التزام بالإجراءات التنظيمية.

وسارت عملية التصويت داخل اللجان بانضباط رغم تزايد الأعداد، بفضل انتشار فرق التنظيم لتوجيه الناخبين وتسهيل حركة الدخول والخروج، إلى جانب وجود عناصر الأمن بمحيط اللجان لضمان الانسيابية ومنع التكدسات.

كما حرص الناخبون على اتباع خطوات التصويت داخل الساتر المخصص لسرية الاقتراع، مع توافر بطاقات الاقتراع المختومة وصناديق شفافة محكمة الإغلاق بالأقفال البلاستيكية، بما يعزز نزاهة العملية الانتخابية في يومها الأخير.

وسادت أجواء مستقرة وهادئة داخل لجان قصر النيل حتى اللحظات الأخيرة قبل إغلاق الأبواب في التاسعة مساءً، في مشهد أكد جاهزية اللجان لاستيعاب الكثافات المتزايدة، ورسّخ حضور الشباب كعنصر فاعل في هذا الاستحقاق الانتخابي.