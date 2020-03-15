وزير الصحة في أفريقيا الوسطى: تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد لأجنبي في البلاد

أعلن وزير الصحة في أفريقيا الوسطى "بيير سومسيه" تشخيص أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد لدى إيطالي يبلغ من العمر 74 عاما.
وقال سومسيه - حسبما ذكر راديو (أفريقيا 1) اليوم الأحد - إن المصاب هو مواطن إيطالي وصل في 8 مارس الجاري من دون أعراض، وتم عزله.. مضيفا أن المريض كان قد أبلغ بنفسه وزارة الصحة ومعهد باستور وتم أخذ عينات وتبين أنها إيجابية.
وكانت حكومة أفريقيا الوسطى قد أعلنت في وقت سابق من اليوم نفسه، مجموعة إجراءات لمواجهة تفشّي الفيروس، بينها فرض حجر إلزامي على الوافدين من الدول التي ينتشر فيها فيروس كورونا المستجد ومنع سفر جميع أعضاء الحكومة إلى تلك الدول.. فضلا عن منع التجمعات.