مصر للطيران تناشد عملاءها مراجعة حجوزات سفرهم آخر 72 ساعة

وجهت مصر للطيران، عملاءها المسافرين بضرورة مراجعة حجوزاتهم وأي تغييرات طرأت على ضوابط السفر عن طريق مركز الاتصالات 1717 أو الموقع الإلكتروني خلال 72 ساعة فقط.

وناشدت عملاءها الذين قاموا بالحجز في تواريخ تزيد على 72 ساعة الانتظار، وذلك نظرًا لعدد المكالمات الهائل الذي يتم استقباله يوميًا على مدار 24 ساعة، وحتى تتمكن من تقديم خدمة أفضل للعملاء.

وقدمت الشركة الوطنية، الشكر لعملائها على تفهمهم للموقف وتعاونهم لعبور تلك المرحلة بنجاح.

وأكدت الشركة على الإعفاء من رسوم التغيير على التذاكر الدولية الصادرة حتى 31 مارس 2020.

يأتى ذلك في ظل التغيرات المتسارعة للقرارات الصادرة عن بعض الدول التي تُسير مصر للطيران إليها رحلاتها فيما يخص الإجراءات المتخذة لمحاولة التصدي لانتشار فيروس كورونا بما يشمله من إصدار قواعد وقيود خاصة بحركة السفر الجوي من وإلى هذه البلاد بما يستتبعه من تغييرات تطرأ على جداول رحلات مصر للطيران.