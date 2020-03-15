شاهد.. هاني شاكر يروج لبرنامجه الجديد

شارك الفنان هاني شاكر جمهوره بصورة جديدة له من خلال حسابه الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهر هاني في الصورة أثناء كواليس تصوير برنامج المواهب الجديد ذا فويس سينيور وعلق على الصورة قائلا: "إنتظروا 21 مارس أولي حلقات مع أجمل برنامج وأروع مواهب".





وتفاعل مع الصورة عدد كبير من متابعيه وجاء تعليق أحدهم كالتالي: "اخيرا هنرجع لزمن الطرب والفن الأصيل من تاني".





وأضاف أخرى: "احنا منتظرين فن جميل وراقي بوجودك انت ولجنة التحكيم الراقيه أستاذ هاني".





ويضم برنامج فويس سينيور باقة من كبار النجوم والفنانين كأعضاء في لجنة التحكيم يأتي على رأسهم الفنان الكبير، ونقيب الموسيقيين هاني شاكر والفنانة المغربية سميرة سعيد، والفنان ملحم زين ونجوى كرم.



