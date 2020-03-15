بعد تعليق الدراسة.. شاهد فيديوهات تعليمية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

نشرت إدارة الوايلي التعليمية بمحافظة القاهرة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، خدمة لمساعدة طلاب المدارس على التعلم عن بعد بالتزامن مع تطبيق قرار تعليق الدراسة لمدة اسبوعين لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد.
حيث نشرت إدارة الوايلي التعليمية لطلاب أولى وتانية ثانوي روابط جميع فيديوهات الشرح والمراجعة وجميع قوائم التشغيل الخاصة بشرح مواد الصفين الأول والثاني الثانوي (عربي & لغات) من قناة مصر التعليمية على يوتيوب.
وهذه الروابط المعلنة تتمثل فيما يلي:
أولًا: الصف الأول الثانوي 2020:
برنامج بنك المعرفة: https://www.youtube.com/playlist
لغة عربية 1 ث: https://www.youtube.com/playlist
لغة إنجليزية 1 ث: https://www.youtube.com/playlist
لغة فرنسية 1 ث: https://www.youtube.com/playlist
لغة إيطالية 1 ث: https://m.youtube.com/playlist
لغة ألمانية 1 ث: https://m.youtube.com/playlist
لغة إسبانية 1 ث: https://m.youtube.com/playlist
كيمياء 1 ث: https://www.youtube.com/playlist
فيزياء 1 ث: https://www.youtube.com/playlist
أحياء 1 ث: https://www.youtube.com/playlist
رياضيات 1 ث: https://www.youtube.com/playlist
جغرافيا 1 ث: https://www.youtube.com/playlist
تاريخ 1 ث: https://www.youtube.com/playlist
فلسفة 1 ث: https://www.youtube.com/playlist
كيمياء لغات 1 ث: https://www.youtube.com/playlist
فيزياء لغات 1 ث: https://www.youtube.com/playlist
أحياء لغات 1 ث: https://www.youtube.com/playlist
رياضيات لغات 1 ث: https://www.youtube.com/playlist
ثانيًا: الصف الثانى الثانوى 2020:
أولًا: المواد المشتركة:
لغة عربية 2 ث: https://www.youtube.com/playlist
لغة إنجليزية 2 ث: https://www.youtube.com/playlist
لغة إيطالية 2 ث: https://www.youtube.com/playlist
ثانيًا: المواد العلمية:
كيمياء 2 ث: https://www.youtube.com/playlist
فيزياء 2 ث: https://www.youtube.com/playlist
أحياء 2 ث: https://www.youtube.com/playlist
رياضيات بحتة 2 ث: https://www.youtube.com/playlist
رياضيات تطبيقية 2 ث: https://www.youtube.com/playlist
ثالثًا: المواد الأدبية:
جغرافيا 2 ث: https://www.youtube.com/playlist
تاريخ 2 ث: https://www.youtube.com/playlist
علم نفس 2 ث: https://www.youtube.com/playlist
فلسفة 2 ث: https://www.youtube.com/playlist
رابعًا: مواد اللغات:
كيمياء لغات 2 ث: https://www.youtube.com/playlist
فيزياء لغات 2 ث: https://www.youtube.com/playlist
أحياء لغات 2 ث: https://www.youtube.com/playlist
رياضيات لغات 2 ث: https://www.youtube.com/playlist