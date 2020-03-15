بعد تعليق الدراسة.. شاهد فيديوهات تعليمية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

نشرت إدارة الوايلي التعليمية بمحافظة القاهرة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، خدمة لمساعدة طلاب المدارس على التعلم عن بعد بالتزامن مع تطبيق قرار تعليق الدراسة لمدة اسبوعين لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد.





حيث نشرت إدارة الوايلي التعليمية لطلاب أولى وتانية ثانوي روابط جميع فيديوهات الشرح والمراجعة وجميع قوائم التشغيل الخاصة بشرح مواد الصفين الأول والثاني الثانوي (عربي & لغات) من قناة مصر التعليمية على يوتيوب.





وهذه الروابط المعلنة تتمثل فيما يلي:





أولًا: الصف الأول الثانوي 2020:





لغة عربية 1 ث: https://www.youtube.com/playlist

لغة إنجليزية 1 ث: https://www.youtube.com/playlist

لغة إيطالية 1 ث: https://m.youtube.com/playlist

لغة ألمانية 1 ث: https://m.youtube.com/playlist

لغة إسبانية 1 ث: https://m.youtube.com/playlist













كيمياء لغات 1 ث: https://www.youtube.com/playlist

فيزياء لغات 1 ث: https://www.youtube.com/playlist

أحياء لغات 1 ث: https://www.youtube.com/playlist

رياضيات لغات 1 ث: https://www.youtube.com/playlist





ثانيًا: الصف الثانى الثانوى 2020:





أولًا: المواد المشتركة:

لغة عربية 2 ث: https://www.youtube.com/playlist

لغة إنجليزية 2 ث: https://www.youtube.com/playlist

لغة إيطالية 2 ث: https://www.youtube.com/playlist





ثانيًا: المواد العلمية:

رياضيات بحتة 2 ث: https://www.youtube.com/playlist

رياضيات تطبيقية 2 ث: https://www.youtube.com/playlist





ثالثًا: المواد الأدبية:

علم نفس 2 ث: https://www.youtube.com/playlist





رابعًا: مواد اللغات:

كيمياء لغات 2 ث: https://www.youtube.com/playlist

فيزياء لغات 2 ث: https://www.youtube.com/playlist

أحياء لغات 2 ث: https://www.youtube.com/playlist

رياضيات لغات 2 ث: https://www.youtube.com/playlist



