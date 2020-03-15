الرئيس الكازاخستاني يعلن حالة الطوارئ بسبب كورونا .. تفاصيل

أعلن الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، اليوم الأحد، حالة الطوارئ في البلاد؛ وذلك في أعقاب تفشي فيروس كورونا المستجد في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.





وحسبما ذكرت وكالة AKIpress الكازاخستانية، فإن حالة الطوارئ سارية من الساعة 8 صباحا في 16 مارس وحتى الساعة 7 صباحا في 15 إبريل القادم.





وجاء في المرسوم الذي أصدره مكتب توكاييف، أنه خلال هذه الفترة ستقيد كازاخستان الاعمال اتجارية الكبيرة وتعلق مراكز التسوق ومراكز الترفيه ودور السينما والمعارض وغيرها من المرافق التي يحدث بها تجمعات للأشخاص.





وأضاف المرسوم الرئاسي أن كازاخستان تفرض أيضا قيودا على الدخول إلى أراضيها والوصول إليها عبر جميع وسائل النقل، باستثناء الدبلوماسيين الكازاخستانين والدول الأجنبية وأعضاء وفود المنظمات الدولية، الذين يصلون البلاد بدعوة من وزير الخارجية.



