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محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد مصنعًا لإنتاج إطارات السيارات قبل افتتاحه بـ أيام

الأحد 15/مارس/2020 - 02:56 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
أجرى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، جولة تفقدية اليوم الأحد، داخل مصنع بيراميدز لإنتاج إطارات السيارات بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ، للوقوف على آخر تطورات الأعمال التجهيزية داخل المصنع وذلك تمهيدا لافتتاحه قريبا، رافقه خلالها اللواء علاء المالكي مدير المنطقة الصناعية ، و رئيس مجلس إدارة المصنع .

وقام اللواء عادل الغضبان، بتفقد أقسام المصنع الداخلية والمطعم الداخلى، واستمع اللواء عادل الغضبان لشرح موجز عن التجهيزات والمعدات الحديثة التى تم تزويد المصنع بها مؤخرا ،وكذلك خطوط الإنتاج ومدى  جاهزيتها للعمل.

و أشاد اللواء عادل الغضبان بمستوى تنفيذ المصنع والذى يعتبر على أعلى مستوى من التجهيزات الإنشائية والصناعية ، ويوفر أعلى درجة من الأمان والراحة للعاملين داخله ، والمقام على مقاييس عالمية .

 ويذكر أن مصنع ببراميدز لإنتاج إطارات السيارات يقام على مساحة 75 ألف متر مربع، باستثمارات أكثر من 3 مليارات جنيه، ويعد الأول من نوعه فى مصر لإنتاج إطارات النقل، ويوفر أكثدر من 5000 فرصة عمل مع اكتمال مراحله بجانب تدريب العاملين به على يد خبراء من ألمانيا ووصل العمل فيه إلى مراحل متقدمة ، ويجري حاليا تركيب الماكينات، وتبدأ خطوط الانتاج الاولي بانتاج اطارات الدراجات النارية والجرار الزراعي والشوكة واللوادر والقاطرات الزراعية.
محافظ بورسعيد يتفقد مصنعًا لإنتاج إطارات السيارات قبل افتتاحه بـ أيام
محافظ بورسعيد يتفقد مصنعًا لإنتاج إطارات السيارات قبل افتتاحه بـ أيام
محافظ بورسعيد يتفقد مصنعًا لإنتاج إطارات السيارات قبل افتتاحه بـ أيام
محافظ بورسعيد يتفقد مصنعًا لإنتاج إطارات السيارات قبل افتتاحه بـ أيام
محافظ بورسعيد يتفقد مصنعًا لإنتاج إطارات السيارات قبل افتتاحه بـ أيام
محافظ بورسعيد يتفقد مصنعًا لإنتاج إطارات السيارات قبل افتتاحه بـ أيام
محافظ بورسعيد يتفقد مصنعًا لإنتاج إطارات السيارات قبل افتتاحه بـ أيام
محافظ بورسعيد يتفقد مصنعًا لإنتاج إطارات السيارات قبل افتتاحه بـ أيام
محافظ بورسعيد يتفقد مصنعًا لإنتاج إطارات السيارات قبل افتتاحه بـ أيام
محافظ بورسعيد يتفقد مصنعًا لإنتاج إطارات السيارات قبل افتتاحه بـ أيام
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