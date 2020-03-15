محافظ بورسعيد يتفقد مصنعًا لإنتاج إطارات السيارات قبل افتتاحه بـ أيام

أجرى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، جولة تفقدية اليوم الأحد، داخل مصنع بيراميدز لإنتاج إطارات السيارات بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ، للوقوف على آخر تطورات الأعمال التجهيزية داخل المصنع وذلك تمهيدا لافتتاحه قريبا، رافقه خلالها اللواء علاء المالكي مدير المنطقة الصناعية ، و رئيس مجلس إدارة المصنع .





وقام اللواء عادل الغضبان، بتفقد أقسام المصنع الداخلية والمطعم الداخلى، واستمع اللواء عادل الغضبان لشرح موجز عن التجهيزات والمعدات الحديثة التى تم تزويد المصنع بها مؤخرا ،وكذلك خطوط الإنتاج ومدى جاهزيتها للعمل.





و أشاد اللواء عادل الغضبان بمستوى تنفيذ المصنع والذى يعتبر على أعلى مستوى من التجهيزات الإنشائية والصناعية ، ويوفر أعلى درجة من الأمان والراحة للعاملين داخله ، والمقام على مقاييس عالمية .



