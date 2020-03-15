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أخبار العالم

الجزائر: الإبقاء على رحلتين بحريتين مع فرنسا لإجلاء المسافرين العالقين

الأحد 15/مارس/2020 - 03:00 م
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت المؤسسة الوطنية الجزائرية للنقل البحري للمسافرين أنها ستبقي على الرحلات البحرية ما بين الجزائر وفرنسا المبرمجة ما بين يوم الأحد والأربعاء خلال الشهر الجاري؛ لإجلاء المسافرين الجزائريين من فرنسا.

وأوضحت المؤسسة - في بيان اليوم /الأحد/ - أن الرحلات التي سيتم الإبقاء عليها، هي للسفينة "طارق بن زياد" (الجزائر - مرسيليا) المقررة غدًا الاثنين، و(مرسيليا - الجزائر) المقررة يوم 18 مارس الجاري، وسفينة "الجزائر 2" لرحلتي (وهران - مرسيليا) اليوم الأحد، و(مرسيليا - وهران) ليوم الثلاثاء 17 مارس.

وكانت مؤسسة النقل البحري للمسافرين قد أعلنت، أمس /السبت/، تعليق الرحلات البحرية بسبب فيروس كورونا اعتبارا من يوم الخميس المقبل.
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