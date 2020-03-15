الصحة تخصص رقمين للاستفسار عن فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن رقمين 105، و 15335 للخط الساخن، للرد علي تساؤلات المواطنين حول فيروس كورونا، والرغبة في الحصول على المساعدة الطبية.





وقدمت الوزارة عددا من النصائح والإرشادات للمخالطين المباشرين وغير المباشرين للحالات التى تثبت إيجابيتها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) أثناء العزل بالمنزل بعد إجراء التحاليل اللازمة لهم، لاتخاذ الإجراءات الوقائية ضد الفيروس، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وهى:-





1- عدم خروج الشخص المخالط من المنزل طوال فترة العزل المنزلي.





2- تخصيص مكان بالمنزل نظيف وجيد التهوية، وتجنب جميع الزيارات والأنشطة الاجتماعية.









3- عدم التنقل كثيرا من المكان المخصص للعزل إلى مكان آخر.









4- العزل يستمر لمدة 14 يومًا من تاريخ آخر اختلاط مباشر أو غير مباشر مع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.









5- يجب على المخالطين ارتداء كمامة تناسب الوجه خاصة عند التعامل مع أحد أفراد الأسرة، والتخلص منها بعد الاستخدام بوضعها داخل كيس مغلق وإلقائه في سلة المهملات.









6- تغطية الأنف والفم أثناء العطس أو الكحة بمنديل ورقي والتخلص منه بوضعه داخل كيس مغلق وإلقائه بسلة المهملات.









7- غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل أو تدليك اليدين بمطهر كحولي.









8- تناول وجبات الطعام بشكل منفصل عن أفراد الأسرة، واتباع نظام غذائي متوازن.









9- شرب الماء الدافئ بدلًا من المشروبات الباردة.









10-عدم مشاركة الأدوات المنزلية الشخصية مثل الأطباق أو الأكواب أو المناشف مع أفراد الأسرة.









11- يجب غسل الأدوات المستخدمة جيدًا بالماء والصابون مع ضرورة ارتداء قفازات مطاطية أثناء الغسل.









12- يجب تنظيف جميع الأسطح التي يتم لمسها كثيرًا مثل (أجهزة الكمبيوتر المشتركة، مقابض الأبواب، الهواتف المنزلية، تجهيزات الحمام، الطاولات بجانب السرير).









13- عدم الإفراط في تناول المضادات الحيوية.









14- ضرورة قياس الحرارة كل 8 ساعات للشخص المعزول، وإذا ظهرت عليه أعراض صعوبة في التنفس أو إسهال أو ارتفاع في درجة حرارة الجسم.









15-في حالة ظهور أعراض يجب الاتصال بالخط الساخن (105).









16- البقاء على بعد مترين على الأقل فى حالة ضرورة الاختلاط مع أفراد الأسرة.









17- استخدام غرفة منفصلة للنوم وحمام منفصل إذا كان متاحًا.









18- التهوية الجيدة للمنزل.





19- التوجه إلى المستشفى فورًا لإجراء التحاليل اللازمة.





20- تجنب المواصلات العامة والأماكن المزدحمة.





أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن تحول نتائج تحاليل 33 حالة من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، ووصل عدد المتعافين منهم إلي21 حالة حتى اليوم، بعد ثبوت سلبية تحليل الـ "pcr" لهم مرتين بينهم 48 ساعة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية فى هذا الشأن.









وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 17 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد، اليوم، وتم اكتشافهم ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحًا أن الحالات من ضمنهم 3 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة، و14 مصريًا منهم اثنان عائدان من الخارج واحد من السعودية والآخر من الإمارات، والباقين من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا.









وكشف مجاهد أن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت هو 110 حالات من ضمنهم 21 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، وحالتين وفاة فقط (حالة السيدة المصرية التى توفيت يوم الخميس الموافق 12 مارس، والأخرى للألماني الذي توفي يوم 8 مارس).









وأكد "مجاهد" عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.









وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن 105 لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.







