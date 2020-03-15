بصورة رومانسية.. زوجة رامي صبري تهنئه بعيد ميلاده

نشرت شيري عادل زوجة المطرب رامي صبري، صورة جديدة من خلال خاصية ستورى بحسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيدوهات "إنستجرام" وظهرت في الصورة وهي تحتضن زوجها، وعلقت على الصورة " happy birthday".





من ناحية أخرى حققت أغنية "حياتي مش تمام" للفنان رامي صبري، 4 ملايين و420 ألف مشاهدة، على موقع الفيديوهات يوتيوب، بعد طرحها عبر قناته الرسمية في 13 فبراير الماضي.





تقول كلمات أغنية "حياتي مش تمام" لـ رامي صبري: "بروح كتير أماكن واشوف ناس كتيرة .. ومبجيبش سيرة عنك ف الكلام .. قاطعت خلاص معارفك، وكل اللي عارفك.. ومبقاش فيه بينا سلام أو كلام.. ده انا خاصمت الشوارع اللي مشينا فيها.. عشان يهدى بالي و ارتاح م الالام.. مبسمعش الأغاني ولا بيشغلوني.. المشاعر دي تاني ولا عندي اهتمام".





"حياتي مش تمام" كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي جلال الحمداوي، وتريات: تامر غنيم، ومهندس صوت: محمد عدس - محمد اسماعيل - سادو، وتم التسجيل بإستوديوهات صوت الحب، وإنتاج أر ميوزك بروداكشن 2020.