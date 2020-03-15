AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بصورة رومانسية.. زوجة رامي صبري تهنئه بعيد ميلاده

الأحد 15/مارس/2020 - 03:28 م
رامى صبرى وزوجته
رامى صبرى وزوجته
Advertisements
شروق حمدى
نشرت شيري عادل زوجة المطرب رامي صبري، صورة جديدة من خلال خاصية ستورى بحسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيدوهات "إنستجرام" وظهرت في الصورة وهي تحتضن زوجها، وعلقت على الصورة " happy birthday". 

من ناحية أخرى حققت أغنية "حياتي مش تمام" للفنان رامي صبري، 4 ملايين و420 ألف مشاهدة، على موقع الفيديوهات يوتيوب، بعد طرحها عبر قناته الرسمية في 13 فبراير الماضي. 

تقول كلمات أغنية "حياتي مش تمام" لـ رامي صبري: "بروح كتير أماكن واشوف ناس كتيرة .. ومبجيبش سيرة عنك ف الكلام .. قاطعت خلاص معارفك، وكل اللي عارفك.. ومبقاش فيه بينا سلام أو كلام.. ده انا خاصمت الشوارع اللي مشينا فيها.. عشان يهدى بالي و ارتاح م الالام.. مبسمعش الأغاني ولا بيشغلوني.. المشاعر دي تاني ولا عندي اهتمام". 

"حياتي مش تمام" كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي جلال الحمداوي، وتريات: تامر غنيم، ومهندس صوت: محمد عدس - محمد اسماعيل - سادو، وتم التسجيل بإستوديوهات صوت الحب، وإنتاج أر ميوزك بروداكشن 2020. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رقم 4 .. رامي صبري يدخل قائمة تريند يوتيوب بـ حياتي مش تمام

رامي صبري يتخطى نصف مليون مشاهدة بـ حياتي مش تمام

حياتي مش تمام لـ رامي صبري تحقق مليون مشاهدة على يوتيوب

في 4 أيام.. رامي صبري يحقق 2 مليون مشاهدة بـ حياتي مش تمام

حياتي مش تمام لـ رامي صبري تقترب من 4 ملايين مشاهدة على اليوتيوب

البرنس .. نجل رامي صبري يخطف الأنظار في أحدث ظهور

ترشيحاتنا

أسعار سوزوكي suzuki من الوكيل بتحديث اليوم.. صور

اعرفى سر خلطة طحينة الكبابجى وخليكى شيف مطبخك.. فيديو

إلغاء صلاة الجمعة والجماعة منعا لانتشار كورونا جائز شرعا (هيئة كبار العلماء)

بعد صورها شبه العارية.. ممثلة تركية تثير الذعر بسبب فيروس كورونا

السعودية: اليوم بدء سريان قرار تعليق الرحلات الجوية الدولية

بصورة رومانسية.. زوجة رامي صبري تهنئه بعيد ميلاده

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عود البطل.. نرمين الفقى تشعل السوشيال ميديا بـ كاب وجينز.. صور

يحميك من كورونا .. الثوم والبصل علاج رخيص لقتل الفيروسات

البيوت والأراضي غرقت.. أهالي قرية بحر البقر لمحافظ الشرقية: أنقذنا المحصول اتدمر.. صور