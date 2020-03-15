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تعليم

مستشفى سوهاج الجامعي يتخذ إجراءات وقائية لمنع انتشار كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 04:55 م
مستشفي سوهاج الجامعي
مستشفي سوهاج الجامعي - صورة أرشيفية
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قســــم التعليم
تفقد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، اليوم، إجراءات التطهير والتعقيم داخل العيادات الخارجية بالمستشفي الجامعي، يرافقه الدكتور مصطفي عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسان النعماني القائم بعمل عميد الكلية ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية، والدكتور حمدي سعد مدير المستشفي والدكتور ممدوح عصمت مدير وحدة مكافحة العدوي.


وقال الدكتور احمد عزيز انه تنفيذا للتعليمات المشددة من جهات الدولة المعنية، وحرص ادارة الجامعة علي اتخاذ التدابير بشأن تنفيذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من انتشار فيروس "كورونا" فقد تقرر نقل بعض العيادات الخارجية لتقليل الزحام وأماكن التجمعات بالمستشفى.


وأضاف "عزيز" انه سيتم تقييم كثافة المرضى بالعيادات الخارجية ومن المحتمل نقل عيادات اخرى الى اماكن اقل ازدحاما، مؤكدًا علي تنفيذ الإجراءات الوقائية للأمراض المعدية بصفة عامة وفيروس كورونا بصفة خاصة، من خلال التعقيم والتطهير داخل العيادات يوميا بعد انتهاء الكشف الطبي بها.


من جانبه قال الدكتور حسان النعماني انه حرصا على اتباع هذه التعليمات واستمرار العمل بالعيادات الخارجية، تقرر الآتي:

١- نقل عيادة الباطنة الخاصة بالسيدات إلى عيادة الباطنة التخصصية بمبنى الفصول.

٢- نقل عيادة الباطنة الخاصة بالرجال إلى عيادة الايكو.

٣- نقل عيادة العصبية إلى عيادة رسم المخ.

٤- نقل عيادة الاطفال إلى عيادة الاطفال التخصصية بمبنى الفصول.

٥- نقل عيادة الجراحة إلى عيادة الوجه والفكين والرقبة.

٦- نقل عيادة الجلدية إلى العيادة التخصصية للجلدية بمبنى الكلى بالدور الأول علوى.

٧- نقل عيادة التجميل إلى عيادة جراحة اليد بمبنى الكلى.

٨- نقل عيادة النساء إلى عيادة تنظيم الأسرة بمبنى الكلى.
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