بالكمامات.. رئيس جامعة عين شمس يلتقي الأساتذة الصينيين من معهد كونفوشيوس

التقى الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس مع أساتذة معهد كونفوشيوس بحضور مديرى المعهد د. إسراء عبد السيد المدير المصرى للمعهد، ويان شون كونج المدير الصينى للمعهد.



وأعرب الدكتور محمود المتيني خلال اللقاء عن امتنانه للدور الذى يقوم به أساتذة معهد كونفشيوس فى نشر اللغة والثقافة والأدب الصينى في جامعة عين شمس ومصر عامة من خلال ورش العمل الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال أو ورش العمل الخاصة بالفنون الصينية ورياضة الكونغ فو.



كما استعرض اللقاء ما يتم إنجازه فى مصر واهم المعوقات التى سوف تعمل الجامعة على تذليلها.



