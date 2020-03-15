رسميا.. تأجيل بطولة إفريقيا لأبطال الطائرة بسبب فيروس كورونا

قرر الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة تأجيل بطولة الأندية أبطال الدوري، التى كان من المقرر إقامتها فى الأهلى خلال الفترة من 30 مارس وحتى 15 أبريل المقبل .وجاء قرار الاتحاد الإفريقي بتأجيل بطولة إفريقيا التى كان من المقرر إقامتها داخل النادي الأهلى فى الجزيرة بسبب انتشار فيروس كورونا الخطير خلال الوقت الراهن .وينتظر الاتحاد الإفريقي ما ستسفر عنه الأيام المقبلة ومدى إمكانية السيطرة على الكورونا الخطير من أجل تحديد موعد جديد لإقامة البطولة الإفريقية للأندية الأبطال .

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " قرر تأجيل مباريات الجولة الثالثة والرابعة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الإفريقية 2021 بسبب انتشار فيروس الكورونا فى الوقت الحالى .





وجاء قرار الكاف بتأجيل كافة لقاءات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الإفريقية فى الوقت الحالى مثلما حدث فى جميع الاتحاد القارية وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا الخطير بشكل موسع خلال الأيام الماضية .





وبدأ الكاف فى اتخاذ مجموعة من الإجراءات القوية لمواجهة شبح الكورونا الذى يهدد العالم أجمع ، وقرر الكاف تشكيل لجنة طبية تضم كتيبة من أكبر الأطباء داخل القارة السمراء لمعرفة تطورات الفيروس الخطير فى ظل السعى إلى توفير الصحة الكاملة لكافة لاعبى والأجهزة الفنية والجماهير التابعة للدول الإفريقية .