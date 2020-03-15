AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رسميا.. تأجيل بطولة إفريقيا لأبطال الطائرة بسبب فيروس كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 05:05 م
الكرة الطائرة
الكرة الطائرة
Advertisements
عمرو الحلوانى
قرر الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة تأجيل بطولة الأندية أبطال الدوري، التى كان من المقرر إقامتها فى الأهلى خلال الفترة من 30 مارس وحتى 15 أبريل المقبل .

 وجاء قرار الاتحاد الإفريقي بتأجيل بطولة إفريقيا التى كان من المقرر إقامتها داخل النادي الأهلى فى الجزيرة بسبب انتشار فيروس كورونا الخطير خلال الوقت الراهن .

وينتظر الاتحاد الإفريقي ما ستسفر عنه الأيام المقبلة ومدى إمكانية السيطرة على الكورونا الخطير من أجل تحديد موعد جديد لإقامة البطولة الإفريقية للأندية الأبطال .

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " قرر تأجيل مباريات الجولة الثالثة والرابعة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الإفريقية 2021 بسبب انتشار فيروس الكورونا فى الوقت الحالى .


وجاء قرار الكاف بتأجيل كافة لقاءات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الإفريقية فى الوقت الحالى مثلما حدث فى جميع الاتحاد القارية وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا الخطير بشكل موسع خلال الأيام الماضية .


وبدأ الكاف فى اتخاذ مجموعة من الإجراءات القوية لمواجهة شبح الكورونا الذى يهدد العالم أجمع ، وقرر الكاف تشكيل لجنة طبية تضم كتيبة من أكبر الأطباء داخل القارة السمراء لمعرفة تطورات الفيروس الخطير فى ظل السعى إلى توفير الصحة الكاملة لكافة لاعبى والأجهزة الفنية والجماهير التابعة للدول الإفريقية .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب فيروس كورونا.. الاتحاد المصري يحسم مشاركة منتخب الصين في كأس العالم للخماسي

الأولمبياد فى خطر .. كورونا يهدد أحلام الرياضيين ويلغي 10 أحداث عالمية

المصائب لا تأتي فرادى.. 5 كوارث رياضية في يوم واحد والسبب "كورونا"

كارثة جديدة.. تأجيل تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2020

تأجيل التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المقبلة بسبب كورونا

تأجيل مباراتي مصر وتوجو في تصفيات كأس الأمم الإفريقية بسبب كورونا

ترشيحاتنا

#سلمان_بن_عبدالعزيز ملك السعودية مطلوب على تويتر.. ما الحكاية؟

لمدة أسبوعين .. مجلس الدولة يعلق الجلسات بجميع المحاكم.. مستندات

الرئيس السيسي يستقبل النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني

السعودية: تعافي ثالث حالة إصابة بفيروس كورونا

الكويت تدرس ترحيل المقيمين على أرضها.. والعقيل تحسم الأمر | تفاعلي

البيوت والأراضي غرقت.. أهالي قرية بحر البقر لمحافظ الشرقية: أنقذنا المحصول اتدمر.. صور

AdvertisementS

على مسئولية مجدي عبدالغني.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل.. تعرف عليهما

أخبار الرياضة .. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل .. مفاجأة في عقد فايلر.. وقرار مفاجئ من رئيس كاف

مفاجأة في تعاقد الأهلي مع السويسري رينيه فايلر

حرب داخل الـ CAF.. أحمد أحمد يتحدى الجميع بقرار مفاجئ.. وهانى أبو ريدة يستعد

نجم الأهلي يفتح النار على أحمد بلال بسبب أسد الزمالك.. فيديو

مجدى عبد الغني : كان من الممكن تعليق النشاط الرياضي بدل تشويه شكل الزمالك قصاد العالم

كورونا فرقهما.. صديقة دي يونج تعبر عن اشتياقها للاعب بهذه الطريقة

شريف إكرامي يرد على أنباء توقيعه لـ بيراميدز

التأجيل يطاردها.. الكورونا يطيح بمباراة الأهلي المصري أمام الهلال السعودي

شادي محمد يوجه نصيحة لـ إدارة الأهلي بشأن التجديد لثلاثي الفريق

نجم الزمالك السابق يكشف كواليس محاولة الأهلي لضمه

نستعد لـ سيناريو عدم استكمال البطولة.. اتحاد الكرة يكشف كواليس جديدة حول تعليق مباريات الدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيب تطوع بمرافقة مصابي كورونا بالأقصر يكشف كواليس لحظات الرعب في رحلة العزل

3 عقود رعاية.. 9 بطاقات احتراف في ختام مهرجان مستر أولمبيا مصر 2020

خطوات يجب اتباعها فورًا عند تعرّض سيارتك لمياه الأمطار.. صور