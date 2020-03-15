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أخبار البلد

بسبب أخبار كورونا.. الأعلى للإعلام يقرر حجب موقعين وإنذار 6 صفحات على الفيس

الأحد 15/مارس/2020 - 05:39 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في اجتماعه ظهر اليوم حجب موقعين إخباريين لمدة 6 شهور لنقلهما أخبارًا كاذبة حول فيروس كورونا، كما قرر المجلس توجيه إنذار بإغلاق 6 صفحات شخصية على مواقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك وتويتر) لترديدها أخبارًا كاذبة حول الفيروس.

وقرر المجلس باتخاذ الإجراءات القانونية بإحالة أصحاب عددًا من الصفحات الشخصية التي دأبت على نقل وترويج الشائعات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

ويهيب المجلس بمستخدمي صفحات التواصل الإجتماعي عدم ترويج الأخبار الكاذبة التي تقوم صفحات مشبوهة ببثها وتثير القلق لدى الرأي العام بإستخدام معلومات كاذبة لا أساس لها من الصحة.

ويؤكد المجلس أن السلطات المختصة المسئولة عن مواجهة فيروس كورونا تتعامل بشفافية تامة وتعلن بشكل لحظي عن أية أخبار خاصة بهذا الوباء وذلك عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الصحة ومكتب منظمة الصحة العالمية في مصر ومؤتمرات مجلس الوزراء.

ويشيد المجلس بالدور الذي تقوم به وسائل الإعلام المختلفة في عرض خطورة الفيروس ووسائل الوقاية منه ونشر كل ما يتعلق بالشأن المصري دون تهويل أو تهوين وبشكل احترافي يقدم المعلومات الصحيحة التي يحتاجها المجتمع عن طريق الإستعانة بالشخصيات المؤهلة.

ويثمن المجلس دور الهيئة الوطنية للإعلام في الترويج للقنوات التعليمية التي تبثها قنواتها باعتبارها بديلًا متميزًا ومجانيًا يفيد الطلاب والعملية التعليمية.

كما يحث المجلس وسائل الإعلام للتوسع في بث عناوين الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجهات الحكومية المختلفة ومنها المرور والسجل المدني وهيئة الاستثمار وغيرها للتسهيل على المواطنين في الحصول على الخدمات اللازمة لهم من المنازل.

ويعلن المجلس عن تلقيه شكاوى المواطنين من أية مواقع إعلامية أو صفحات شخصية على مواقـــع التواصـل الإجتماعى بنشر أخبارًا كاذبة وذلك على رقــم واتـس اب 01090004169
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