أبرز مباريات اليوم السبت 3-1-2026 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم، السبت 3-1-2026، عدد من المباريات، أبرزها مباراتا السنغال والسودان وتونس ضد مالي مع انطلاق منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

السنغال ضد السودان – 6 مساءً – على قناة beIN Sports HD MAX 1

مالي ضد تونس – 9 مساءً – على قناة beIN Sports HD MAX 1

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أستون فيلا ضد نوتنجهام فورست – 2:30 مساءً – على قناة beIN SPORTS 1

برايتون ضد بيرنلي – 5 مساءً

وولفرهامبتون ضد وست هام يونايتد – 5 مساءً

بورنموث ضد آرسنال – 7:30 مساءً – على قناة beIN SPORTS 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

سيلتا فيجو ضد فالنسيا – 3 عصرًا

أوساسونا ضد أتلتيك بيلباو – 5:15 مساءً

إلتشي ضد فياريال – 7:30 مساءً

إسبانيول ضد برشلونة – 10 مساءً – على قناة beIN SPORTS 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

كومو ضد أودينيزي – 1:30 ظهرًا

جنوي ضد بيسا – 4 عصرًا

ساسولو ضد بارما – 4 عصرًا

يوفنتوس ضد ليتشي – 7 مساءً

أتالانتا ضد روما – 9:45 مساءً

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

موناكو ضد ليون – 6 مساءً

نيس ضد ستراسبورج – 8 مساءً

ليل ضد رين – 10:05 مساءً

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الفتح ضد الشباب – 3:10 عصرًا

الفيحاء ضد الخلود – 4:55 مساءً

الاتحاد ضد التعاون – 7:30 مساءً