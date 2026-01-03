المغرب يستضيف بطولة كأس العالم للأندية 2029

اقتربت المغرب من نيل شرف تنظيم بطولة كأس العالم للأندية 2029، في ظل إجماع إعلامي محلي على تقدمه الواضح في سباق الاستضافة، مدعومًا بسجل تنظيمي حافل خلال السنوات الأخيرة.

ووفقًا لما أوردته صحيفة «هسبورت» المغربية، نقلًا عن مصدر مطلع على كواليس الملف، فإن فرص المغرب في احتضان البطولة باتت شبه محسومة، مع وصولها إلى نسبة تقارب الاكتمال، بانتظار الإعلان الرسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

المغرب يستضيف كأس العالم للأندية 2029

ويضع «فيفا» نسخة 2029 ضمن استراتيجية تقييم شاملة لقدرات المغرب التنظيمية، باعتبارها محطة مفصلية لاختبار الجاهزية الكاملة للبنية التحتية الرياضية، وشبكة الملاعب، والمنظومة اللوجستية، فضلًا عن الخبرات المكتسبة من استضافة البطولات القارية والدولية، قبل الدخول في تحدي تنظيم كأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.

وتأتي هذه التطورات بعد النجاح اللافت الذي حققته النسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية، التي أُقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة، ضمن خطة تحضيرية لاستضافة مونديال المنتخبات المقبل، المقرر تنظيمه بمشاركة الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.