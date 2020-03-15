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أخبار البلد

فيديو وإنفوجراف.. إزاي تفرق بين فيروس كورونا والإنفلونزا العادية

الأحد 15/مارس/2020 - 05:57 م
فيروس كورونا المستجد
فيروس كورونا المستجد
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محمود مطاوع
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فيديوجراف لتوعية المواطنين من فيروس كورونا المستجد وشرح الفيديوجراف الفرق بين فيروس كورونا والإنفلونزا العادية. 


وأوضح أن الإنفلونزا العادية نسبة الوفاة فيها 1% بينما نسبة الوفاة بفيروس كورونا 3.4% كما أن الإنفلونزا تظهر أعراضها خلال ساعات، في حين تظهر في الفيروس من بين يومين إلى ١٤ يوما.


وأشار إلى أن الأعراض بفيروس كورونا يتمثل في صداع شديد وارتفاع حاد في درجة الحرارة، كما أن الرشح والعطس نادرا ولا يوجد التهاب في الحلق.


بينما تشمل أعراض الإنفلونزا العادية صداع خفيف وارتفاع في درجة الحرارة طفيف وعطش ورشح متواصل والتهاب في الحلق.

فيديو وإنفوجراف.. إزاي تفرق بين فيروس كورونا والإنفلونزا العادية
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