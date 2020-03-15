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تعليم

لمنع انتشار كورونا.. إغلاق 10 مراكز للدروس الخصوصية في مدينة قنا

الأحد 15/مارس/2020 - 07:13 م
مديرية أمن قنا -
مديرية أمن قنا - صورة أرشيفية
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يوسف رجب
شنت مديرية أمن قنا بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، ومديرية التربية والتعليم، اليوم الأحد، حملة موسعة على مراكز الدروس الخصوصية في مراكز قنا.

وأوضح مصدر أمني، أن الحملة التي شنتها مديرية أمن تمكنت من إغلاق ١٠ مراكز للدروس الخصوصية في مدينة قنا. 

وأضاف المصدر، أن الحملات تتواصل في مراكز قنا جهودها لإغلاق كافة المراكز، والتنسيق مع التربية والتعليم لحصر المراكز الموجودة في المدن الأخرى. 

وكان رئيس مجلس الوزراء، طالب وزارة الداخلية، بمتابعة غلق كافة المراكز التعليمية خارج الدراسة، وذلك بعد قرار رئيس الجمهورية، بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين تبدأ من اليوم الأحد، لمواجهة خطر كورونا.

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