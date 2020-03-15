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رياضة

تعليق مثير من عصام الحضري على غلق صالات الألعاب الرياضية.. فيديو

الأحد 15/مارس/2020 - 07:17 م
عصام الحضري
عصام الحضري
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مصطفى كرم

علق عصام الحضري، حارس مرمي المنتخب السابق، على قرار وزارة الشباب والرياضة بغلق جميع صالات الألعاب الرياضية لمدة 14 يوما خوفا من تفشي فيروس كورونا.


ونشر عصام الحضري، مقطع فيديو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، قائلا "طلعوا قرار بوقف الجيمات في مصر كلها هنتمرن فين بقا.. جيمك في بيتك واتمرن في بيتك لغاية ما نخلص من موضوع ام الكورونا ده بقا".


ولقي الفيديو ردودا واسعة من متابعيه عبر انستجرام وكان من أبرز التعليقات "ولا يهمك ولا حاجه توقفك يا كبير"، و"اللي بيته اوضتين يعمل ايه" و"هتعدي ان شاء الله خير".


وكان مجلس الوزراء، أصدر أمس السبت، عددا من القرارات الهامة التي تستهدف مصلحة المواطن وتساهم في الحد من انتشار فيروس كورونا بإعطاء الجامعات المدارس إجازة لمدة أسبوعين  لضمان سلامة الطلاب كما واتخذت على أثره عدد من المؤسسات والوزارات بالدولة قرارات هامة للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال القضاء على التجمعات والازدحام ومنها وقف النشاط الرياضي بالدولة لمدة 14 يوما.

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