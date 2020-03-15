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أخبار العالم

القبض على قاض وعدد من الضباط في السعودية بتهم فساد

الأحد 15/مارس/2020 - 07:17 م
القبض على قاض وعدد
القبض على قاض وعدد من الضباط في السعودية بتهم فساد
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قسم الخارجي
ألقت السلطات السعودية القبض على  298 شخصًا  في اتهامات بقضايا  فساد مالي وإداري مثل الرشوة واختلاس الأموال وتبديد المال العام واستغلال النفوذ.

وأعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية بعد إجراء التحقيقات اللازمة - استغلال 16 شخصًا، منهم 8 ضباط أحدهم برتبة لواء، وضباط متقاعدون للعقود الحكومية بوزارة الدفاع ، وتورطهم بجرائم الرشوة وغسل الأموال، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

كما أثبتت تحقيقات الهيئة استغلال النفوذ الوظيفي والرشوة من قِبل 14 شخصًا، منهم 3 ضباط برتبة عقيد، و4 آخرون من العاملين بقطاعات وزارة الداخلية بالمنطقة الشرقية.

إضافة إلى 15 شخصا متهمين باستغلال النفوذ الوظيفي بينهم لواء وعميد بأحد قطاعات وزارة الداخلية.

وأعلنت الهيئة ضبط قاضٍ متلبسًا أثناء استلامه رشوة للإخلال بواجبات الوظيفة العامة، واستغلال قاضٍ آخر نفوذه الوظيفي واستلامه رشوة هو الآخر، إضافة إلى ضابط برتبة مقدم في أحد قطاعات وزارة الدفاع  تم القبض عليه بنفس التهمة أيضا.

وأشار بيان الهيئة إلى "الدور الإيجابي للوزراء من خلال تعاونهم المستمر لتحقيق النزاهة والقضاء على الفساد بمختلف أشكاله، وتشير الهيئة إلى قدرة القضاء على مكافحة الفساد مع المحافظة على معايير المحاكمة العادلة وبما يحقق القضاء على هذه الجريمة المعيقة للتنمية".
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