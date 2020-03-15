القبض على قاض وعدد من الضباط في السعودية بتهم فساد

ألقت السلطات السعودية القبض على 298 شخصًا في اتهامات بقضايا فساد مالي وإداري مثل الرشوة واختلاس الأموال وتبديد المال العام واستغلال النفوذ.





وأعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية بعد إجراء التحقيقات اللازمة - استغلال 16 شخصًا، منهم 8 ضباط أحدهم برتبة لواء، وضباط متقاعدون للعقود الحكومية بوزارة الدفاع ، وتورطهم بجرائم الرشوة وغسل الأموال، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".





كما أثبتت تحقيقات الهيئة استغلال النفوذ الوظيفي والرشوة من قِبل 14 شخصًا، منهم 3 ضباط برتبة عقيد، و4 آخرون من العاملين بقطاعات وزارة الداخلية بالمنطقة الشرقية.





إضافة إلى 15 شخصا متهمين باستغلال النفوذ الوظيفي بينهم لواء وعميد بأحد قطاعات وزارة الداخلية.





وأعلنت الهيئة ضبط قاضٍ متلبسًا أثناء استلامه رشوة للإخلال بواجبات الوظيفة العامة، واستغلال قاضٍ آخر نفوذه الوظيفي واستلامه رشوة هو الآخر، إضافة إلى ضابط برتبة مقدم في أحد قطاعات وزارة الدفاع تم القبض عليه بنفس التهمة أيضا.



