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نشأت الديهي: أردوغان يسعى لمنح إسرائيل 216 ألف فدان على الحدود مع سوريا

الأحد 15/مارس/2020 - 08:01 م
نشأت الديهي
نشأت الديهي
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عادل نصار
شن الإعلامي نشأت الديهي، هجوما حادا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤكدا أنه يسعى لمنح إسرائيل 216 ألف فدان على الحدود مع سوريا.

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أنه في عام 2005 أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حينما كان رئيس الوزراء التركي، قرارًا بمنح إسرائيل 215 ألف فدان. 

وأذاع مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، فيديو لزعيم المعارضة التركية كمال أوغلو، قال خلاله إن أردوغان منح إسرائيل 216 ألف فدان في 2005 وأفشلنا الصفقة.

وقال "أوغلو"، "أصدر مجلس الوزراء التركي قرارًا رقم 9076 لعام 2005، وكان أردوغان وقتها رئيس الوزراء، وكانوا يطهرون الحدود السورية من الألغام، وأعطوها لإسرائيل لمدة 49 عامًا، 216 ألف فدان من الأراضي". 

وذكر كمال أوغلو أن من منع هذه الصفقة كان حزب الشعب الجمهوري المعارض، حيث نقل الحزب القرار لمجلس الدولة، وبدوره ألغى مجلس الدولة القرار.

وأوضح رئيس حزب الشعب أن "أردوغان لم يتراجع عقب هذا الإلغاء، وقال طالما أنتم قد ألغيتم هذا، إذن فأنا سأصدر قانونًا، وقام بتعديل قانون من أجل إعطاء الـ 216 ألف فدان على الحدود السورية لإسرائيل لمدة 49 عامًا، وحتى لا يستطيع مجلس الدولة إلغاء القرار، ونحن ماذا فعلنا؟ ذهبنا للمحكمة الدستورية، وألغيناه مجددًا. وفي النهاية من فاز؟ فازت تركيا".

ونوه "الديهي"، بأن هناك تحركات تركيا حاليًا، وأردوغان، يجهز خطة جديدة لتسليم إسرائيل 216 ألف فدان على الحدود مع سوريا والتي فشل في منحها إياها في 2005، و2009.

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