ياسمين رئيس ومحمد عبد الرحمن من العرض الخاص لفيلمهما ماما وبابا

فن وثقافة

أوركيد سامي

حضرت الفنانة ياسمين رئيس والفنان  محمد عبد الرحمن العرض الخاص لفيلمهما ماما وبابا، وسط عدد كبير من النجوم وأصدقائهم.


فيلم ماما وبابا بطولة ياسمين رئيس، محمد عبد الرحمن توتا، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد صادق وإخراج أحمد القيعي.

كما بدأت ياسمين رئيس مؤخراً تصوير فيلمها الست لما، من بطولة يسرا، ياسمين رئيس، درة، انتصار، دنيا سامي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف كيرو ايمن وإخراج خالد ابو غريب وإنتاج ندى ورنا السبكي. 

وتقوم ياسمين بدور وفاء وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حيث يطرح عددًا من قضايا المرأة بشكل لايت.

وفي سياق متصل، تبدأ تحضيرات فيلم هيروشيما قريبًا مع الفنان أحمد السقا وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج أحمد نادر جلال .

وتعد أحدث أعمال ياسمين رئيس مسلسل منتهي الصلاحية ومسلسل جودر ٢ الذي عرضوا في الموسم الرمضاني 2025 وحققوا نجاحاً كبيراً.

وفي سياق آخر، حقق فيلم الهنا اللي أنا فيه لياسمين رئيس إيرادات كبيرة بدور العرض حيث وصلت إيراداته لأكثر من ٣٠ مليون جنية في مصر ويتصدر البوكس أوفيس بالسعودية حيث يقترب من ١٥ مليون ريال.

فيلم الهنا اللي أنا فيه من بطولة ياسمين رئيس، دينا الشربيني، كريم محمود عبد العزيز، مريم الجندي، حاتم صلاح، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

كما قدمت ياسمين مؤخراً مسلسل رقم سري، عرض على قناة dmc ومنصة watch it الإلكترونية، والعمل من بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبة، نادين أحمد، أحمد الرافعي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد عبد التواب.

وعرض لها فيلم الفستان الأبيض بطولة ياسمين رئيس، أحمد خالد صالح، أسماء جلال، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف وإخراج جيلان عوف وإنتاج فيلم كلينيك محمد حفظي ويشاركه في الإنتاج شركة زا بلانت ستوديوز وياسمين رئيس. والذي عرض بمهرجان الجونة السينمائي ومهرجان البحر الآحمر السينمائي.

وتدور أحداث فيلم الفستان الأبيض في إطار من الدراما حول وردة من حي فقير التي توشك على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة في القاهرة للبحث عن فستان آخر.

ياسمين رئيس عبد الرحمن توتا

المزيد

