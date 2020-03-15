بعد ارتفاع سعره.. نقيب صيادلة الإسماعيلية يقدم بديلا رخيصا لـ الكحول





وأكد نقيب صيادلة الاسماعيلية، أن الإقبال المتزايد من قبل المواطنين علي شراء الكحول أدى إلى نقص كمياته بالصيدليات وارتفاع سعره من قبل الموزعين.





وأوضح الدكتور صفوت لـ"صدى البلد" ان الكحول بيطير بمعني كميته تقل مع التخزين، ولفت إلى أن الغسل بالماء والصابون يكفي وأن الفيروس بيموت في الماء المالح. ونصح نقيب الصيادلة الي ان غسل الأيدي بالماء والملح يعد بديل فعال وارخص ثمنا.





كما وجه نقيب الصيادلة، عند استخدام الكحول يكون كحول ايثيلي وليس الكحول الميثيلي أو methanol الميثانول موضحا ان الكحول الميثيلي مادة شديدة السمية إذا تم استنشاقه، أو من خلال ملامسة الجلد بشكل مباشر، وتغش به العطور مثل الكولونيا والعطور الرخيصة وايضا الخمور ومتوقع في الفتره المقبلة هيتباع تحت اسم كحول واوضح ان الكحول الإيثيلي لا يوجد له اى اضرار بل على العكس عندما يقوم الجلد بامتصاصه يستطيع الكبد تكسير روابطه بسهولة تامة والتخلص منها مع البول.

أكد الدكتور صفوت احمد نقيب صيادلة الاسماعيلية، أن استخدام الماء المالح يعتبر البديل المتوافر عن استخدام الكحول في غسل وتطهير الأيدي، ضمن الإجراءات الاحترازية التي ينصح بها للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.