AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بعد ارتفاع سعره.. نقيب صيادلة الإسماعيلية يقدم بديلا رخيصا لـ الكحول

الأحد 15/مارس/2020 - 08:48 م
كورونا
كورونا
Advertisements
انجي هيبة
أكد الدكتور صفوت احمد نقيب صيادلة الاسماعيلية، أن استخدام الماء المالح يعتبر البديل المتوافر عن استخدام الكحول في غسل وتطهير الأيدي، ضمن الإجراءات الاحترازية التي ينصح بها للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا. 

وأكد نقيب صيادلة الاسماعيلية، أن الإقبال المتزايد من قبل المواطنين علي شراء الكحول أدى إلى نقص كمياته بالصيدليات وارتفاع سعره من قبل الموزعين.

وأوضح الدكتور صفوت لـ"صدى البلد" ان الكحول بيطير بمعني كميته تقل مع التخزين، ولفت إلى أن الغسل بالماء والصابون يكفي وأن الفيروس بيموت في الماء المالح. ونصح نقيب الصيادلة الي ان غسل الأيدي بالماء والملح يعد بديل فعال وارخص ثمنا.  

كما وجه نقيب الصيادلة، عند استخدام الكحول يكون كحول ايثيلي وليس الكحول الميثيلي أو methanol الميثانول موضحا ان الكحول الميثيلي مادة شديدة السمية إذا تم استنشاقه، أو من خلال ملامسة الجلد بشكل مباشر، وتغش به العطور مثل الكولونيا والعطور الرخيصة وايضا الخمور ومتوقع في الفتره المقبلة هيتباع تحت اسم كحول واوضح ان الكحول الإيثيلي لا يوجد له اى اضرار بل على العكس عندما يقوم الجلد بامتصاصه يستطيع الكبد تكسير روابطه بسهولة تامة والتخلص منها مع البول.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استخدم المناديل واشرب شوربة.. 9 نصائح لـ عدم الإصابة بالانفلونزا المتكررة

حكم أخذ دواء يحتوى على نسبة من الكحول

الصيادلة.. تطالب بسرعة تكليف دفعة 2018

د. مجدى بدران يكتب: غسل الأيدى يقى من 250 مرضا والكورونا أيضا

أكاذيب حول الوقاية من كورونا.. هل هذه الأطعمة تحميك من الإصابة بـ الفيروس؟

غسل اليدين أم المطهر .. أيهما أكثر فاعلية في مواجهة كورونا

ترشيحاتنا

التعليم : لا تغيير في مناهج ومواعيد امتحانات الترم الثاني

شاهد.. ذعر في العراق بعد اكتشاف جسم غريب داخل طائرة قادمة من إيران

مشهد غريب.. السماء تمطر باذنجان في إيران.. فيديو

حرب داخل الـ CAF.. أحمد أحمد يتحدى الجميع بقرار مفاجئ.. وهانى أبو ريدة يستعد

اتحاد الكرة يحسم مصير تتويج الأهلي بلقب الدوري حال إلغائه

بعد تكليف جانتس بتشكيل الحكومة.. هل انتهى نتنياهو؟

AdvertisementS

سكان الرحاب ومدينتي: مدن هشام طلعت مصطفى تتحدى التنين الأوروبي

هروب مصاب بـ كورونا من المستشفى والأمن يلاحقه في الأردن

سكان مدينتى يوثقون تساقط الثلوج.. ويشكرون هشام طلعت مصطفى.. فيديو وصور

فيديو وصور.. كيف نجحت مخرات السيول بـ مدينتى فى ترويض "التنين الأوروبى"

بالجدول.. تعرف على نسبة زيادتك في العلاوة الدورية دون حد أقصى

على مسئولية مجدي عبدالغني.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل.. تعرف عليهما

الكويت تدرس ترحيل المقيمين على أرضها.. والعقيل تحسم الأمر | تفاعلي

حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات.. الحكومة توضح

حادث تنمر على وافد مصري وأسرته يهز مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت.. شاهد

أخبار الرياضة .. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل .. مفاجأة في عقد فايلر.. وقرار مفاجئ من رئيس كاف

بعد صورها شبه العارية.. ممثلة تركية تثير الذعر بسبب فيروس كورونا

بعد ارتفاع سعره.. نقيب صيادلة الإسماعيلية يقدم بديلا رخيصا لـ الكحول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف علي الأجزاء التي تتلف في سيارتك بسبب الأمطار.. صور

من فيينا.. حقيقة العلاقة بين دواء شهير وانتشار كورونا.. صورة

هنتعشى إيه النهاردة.. فول دمياطي وبيض اسكتلندي وقهوة باللوز