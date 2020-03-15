بيان ناري وزارة الشباب والرياضة توضح بشأن إجازة السيدات

إلحاقًا للخبر الصحفى الذي صدر عن وزارة الشباب والرياضة بشأن إعطاء فرصة لجميع السيدات العاملات بوزارة الشباب والرياضة ، توضح الوزارة أن التوجيهات الخاصة بهذا الشأن ترتكز على إعطاء الفرصة لمن يرغب من السيدات الحاضنات للأطفال لمن دون 12 عاما للحصول على إجازة اعتيادية خلال تلك الفترة في ضوء الإجراءات القانونية والإدارية.





وأعلن قرر الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة خلال الاجتماع الذى عقده اليوم، مع جميع قيادات ومسئولي وزارة الشباب والرياضة، إعطاء فرصة لجميع السيدات العاملات بوزارة الشباب والرياضة والجهات التابعة لها بإجازة خلال الأسبوعين المخاطبين بقرارات وقف الدراسة والأنشطة الرياضية، أخذا بعين الاعتبار كافة الإجراءات القانونية والإدارية.









يأتي قرار صبحي في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بشأن تأجيل الدراسة لمدة أسبوعين وقرارات مجلس الوزراء في ذات الشأن فضلًا عن توقف جميع الأنشطة الشبابية والرياضية خلال نفس الفترة ضمن جهود الدولة المصرية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، وفي ضوء حرص الوزارة المتماشية مع سياسة الدولة والحكومة المصرية لتوفير الرعاية المتكاملة للأطفال والأسر المصرية خلال الفترة الراهنة.









كما تضمن اجتماع الوزير دراسة استمرار وتكثيف كافة التدابير والإجراءات الاحترازية في كافة المنشآت الشبابية والرياضية لمواجهة انتشار الفيروس.



