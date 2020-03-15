التموين تطمئن المواطنين : لدينا مخزون استراتيجي من السلع يكفي حتى عيد الأضحى

طمأن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، المواطنين بشأن المخزون الإستراتيجي للسلع الاساسية، قائلا:"لدينا مخزون إستراتيجي يكفي استهلاك رمضان ويعبر بنا حتى بعد العيد الكبير "عيد الأضحى"".









وتابع وزير التموين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"كل من يستغل حاجة المواطنين من السلع الأساسية سيتم التعامل معه بالقانون".









وأكمل:" الاحتياطي الإستراتيجى من السكر والزيت آمن، ولا قلق على المواطنين خلال الفترة المقبلة".









واردف:" بعد المنظفات ارتفعت اسعارها وسيتم التعامل بالقانون مع اى مخالف، مضيفا:"يجب ان نتكاتف ونتعاون من أجل عبور هذه الازمة ويجب تحري الدقة والابتعاد عن الشائعات".