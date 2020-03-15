لمواجهة كورونا.. تقليص ساعات العمل وتعقيم مبنى نقابة المهندسين بـ كفر الشيخ

نفذت نقابة المهندسين بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، خطة وقائية تمثلت في تعقيم وتطهير المبنى كاملًا بما في ذلك المصاعد الكهربائية، وقاعات الاجتماعات والمكاتب الإدارية، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وقال المهندس عبد السميع يوسف، نقيب المهندسين بكفر الشيخ، إنه تقرر تعليق جميع الاجتماعات والفعاليات و أنشطة اللجان، و تقليص ساعات العمل بالنقابة لتصبح من التاسعة صباحًا وحتى الرابعة مساءً.





وإشار إلى إلزام جميع المتعاملين مع النقابة بالخضوع إلى قياس درجة الحرارة إليكترونيًا وارتداء الكمامة الطبية عند دخول المبنى، موضحًا أن النقابة تقوم بتوفيرها مجانا للمهندسين المتعاملين معه.





ومن جانبه، صرح المهندس محمد ربيع، الأمين العام للنقابة بكفر الشيخ، أن هناك بعض الإجراءات الجديدة بخصوص لجان التصالح، منها ايقاف استقبال ملفات جديدة، و يسمح بتواجد مندوب واحد فقط عن كل مكتب استشارى ويحضر عند استدعائه، مع استمرار لجان الفحص والاعتماد فى عمله.

وأكد المهندس باسم حجازى، رئيس لجنة الإعلام بالنقابة، ان الاجراءات الوقائية الخاصة بالمهندسين المتعاملين مع النقابة سيتم تفعيلها اعتبارًا من غدًا الاثنين، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات بمثابة تدبير احترازي في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد.



