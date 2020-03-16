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تكنولوجيا

احترس.. فيروس كورونا يبقى في هاتفك 9 أيام .. وإليك الحل

الإثنين 16/مارس/2020 - 08:05 ص
احترس .. فيروس كورونا
احترس .. فيروس كورونا يبقى في هاتفك 9 أيام .. وإليك الحل
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ندى على
بعد تفشى فيروس كورونا في عدد كبير من الدول، ليصبح بدوره وباء عالميا،  يبحث الكثير منا عن أفضل طرق الوقاية لحماية أنفسهم من الإصابة به، ولايزال الكثيرون يعتقدون أن الفيروس ينتقل فقط عن طريق الأيدى أو الفم أو عن طريق الأغشية المخاطية، الأمر الذى يجعل عدد كبير من سكان العالم يتعرضون لخطر الانتقال به بسبب الأجهزة والآلات والكمبيوتر والهواتف

وفي دراسة منشورة لباحثين ألمان فيthe Journal of Hospital Infection ذكروا فيها أن أسطح الأشياء المصنوعة من المعدن والزجاج وكذلك البلاستيك من الممكن أن تعلق في الأيدى وتبقى على الجلد لفترة طويلة تستمر إلى 9 أيام. 

كما توصلت الدراسة أنه يمكن السيطرة على العدوى عند استخدام 0.1%  من محلول صوديوم هيبوكلوريت أو من 62 % إلى  71%  من محلول إيثانول، حيث أن هذه الكمية تستطيع السيطرة على عدم انتقال عدوى فيروس كورونا إلى الجسم. 

وذكرت الدراسة أن طريقة انتقال الفيروس إلى الهواتف والأجهزة يكون عن طريق انتقالها أساسا من على أسطح المكاتب عند لمسها باليدين ومن ثم انتقالها إلى الهواتف أو الأسطح المعدنية والبلاستيكية الأمر الذى يجعلها تعلق وتبقى لمدة تستمر إلى حوالى 9 أيام ما لم يتم محاربتها عن طريق المطهرات والمحاليل.  

وهناك بعض النصائح التى يجب الإلتزام بها لتقليل نسبة عدوى فيروس كورونا أو السيطرة عليها  وهى : 
1- استخدام قماش من نوع Microfiber 
2- استخدام الكحول الإيثيلى بنسبة 70% أو استخدام 0.1%  من محلول صوديوم هيبوكلوريت أو من 62 % إلى  71%  من محلول إيثانول
3- استخدام القطن 
4- استخدام قفازات لتنظيف الهاتف أو الأسطح المعدنية أو البلاستيكة  

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