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تكنولوجيا

للحماية من العدوى.. نصائح لمنع انتقال فيروس كورونا عن طريق الهاتف

الجمعة 06/مارس/2020 - 06:01 م
لحمايتك من كورونا
لحمايتك من كورونا .. نصائح لمنع انتقال الفيروس عن طريق هاتفك
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ندى على
بعد انتشار فيروس كورونا، وتفشيه في عدد من دول العالم، يترقب الكل الإصابة بفيروس الالتهاب الرئوى المميت، ويبحثون عن أفضل طرق الوقاية لحماية أنفسهم من الإصابة به. 

وقد يعتقد البعض أن فيروس كورونا قد ينتقل عن طريق اليدين أو العينين أو عن طريق الفم فقط، ولكن ما لا يعرفه الكثير أن الفيروس ينتقل أيضا عن طريق الأجهزة والآلات ومن بينها الهواتف وأجهزة الكمبيوتر واللابتوب.   
  
وذكرت مجلة WIRED أن كل أنواع الجراثيم يمكنها أن تعيش على سطح هاتفك، ولذلك يجب على جميع مستخدمى الهواتف أن يقوموا باتباع أفضل إجراءات الوقاية لحماية أنفسهم من انتقال العدوى، خاصة إذا قام أحد المصابين بلمس أو استخدام هاتفك.


ويجب عليك استخدام 4 عناصر للقيام بتنظيف الهاتف 
1- استخدام قماش من نوع Microfiber 
2- استخدام الكحول 
3- استخدام القطن 
4- استخدام قفازات للتنظيف 

تنظيف الهواتف المضادة للمياه 

قم بوضع الكحول في زجاجة وقم برش الهاتف بالكحول ثم قم بتنظيفه عن طريق القماش أو القطن، ولا تنسى أن ترتدى القفازات. 

تنظيف الهواتف العادية 
وعند تنظيف الهواتف الغير مضادة للمياه يفضل استخدام المناديل المبللة في هذه الحالة، ولكن عليك وضع الكحول عليها أولا قبل استخدامها، حيث أن العديد من المناديل المبللة لا تقوم بقتل الجراثيم. 
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