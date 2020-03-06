للحماية من العدوى.. نصائح لمنع انتقال فيروس كورونا عن طريق الهاتف





وقد يعتقد البعض أن فيروس كورونا قد ينتقل عن طريق اليدين أو العينين أو عن طريق الفم فقط، ولكن ما لا يعرفه الكثير أن الفيروس ينتقل أيضا عن طريق الأجهزة والآلات ومن بينها الهواتف وأجهزة الكمبيوتر واللابتوب.

وذكرت مجلة WIRED أن كل أنواع الجراثيم يمكنها أن تعيش على سطح هاتفك، ولذلك يجب على جميع مستخدمى الهواتف أن يقوموا باتباع أفضل إجراءات الوقاية لحماية أنفسهم من انتقال العدوى، خاصة إذا قام أحد المصابين بلمس أو استخدام هاتفك.









ويجب عليك استخدام 4 عناصر للقيام بتنظيف الهاتف

1- استخدام قماش من نوع Microfiber

2- استخدام الكحول

3- استخدام القطن

4- استخدام قفازات للتنظيف





تنظيف الهواتف المضادة للمياه





قم بوضع الكحول في زجاجة وقم برش الهاتف بالكحول ثم قم بتنظيفه عن طريق القماش أو القطن، ولا تنسى أن ترتدى القفازات.





تنظيف الهواتف العادية