AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مرتديا الكمامة.. محمد أوناجم ينشر صورة جديدة عبر إنستجرام

الإثنين 16/مارس/2020 - 02:03 ص
محمد اوناجم
محمد اوناجم
Advertisements
محمد بدران

نشر المغربي محمد أوناجم لاعب نادى الزمالك صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".


وظهر أوناجم فى الصورة وهو يرتردى كمامة وكتبت عليها :"الوقاية خير علاج" نالت إعجاب متابعيه.


يذكر ان الفرنسي باتريس كارتيرون منح لاعبي الفريق الابيض راحة لمدة اسبوع من التدريبات بعد تعليق النشاط الرياضي في مصر لمدة أسبوعين خوفا من تفشي فيروس كورونا وحرصا على سلامة الجميع.


تماشيا مع قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين بدءا من غد الاحد 15 مارس 2020، وقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتجميد النشاط الرياضي في البلاد 15 يوما للوقاية من انتشار فيروس كورونا قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور إغلاق أبواب النادي أمام أعضائه أسبوعًا.


وجاء قرار مجلس الزمالك كإجراء احترازي حرصا على سلامة وصحة أعضاء النادي للوقاية من هذا الفيروس الخطير.. حيث يتردد على مقر القلعة البيضاء نحو 50 ألف عضو يوميا.





View this post on Instagram

#Cov19out 🦠

A post shared by Mohamed Ounajem - محمد أوناجم (@mohamed_ounajem_07) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خوفا من كورونا .. أوناجم وبن شرقي بالكمامات خلال تناولهما العشاء بفندق الإقامة فى تونس

لمواجهة كورونا أحمد زيزو بكمامة من داخل فندق إقامة الزمالك بتونس ..شاهد

بسبب كورونا .. الزمالك يغلق أبواب النادي أمام أعضائه

لهذا السبب .. نجيب ساويرس ينصح الشعب المصري بالمهرجانات .. شاهد

مرتضى منصور يقرر غلق نادي الزمالك نهائيا لمدة أسبوع

اخبار الزمالك.. مرتضى منصور يهاجم الاهلي والجنايني ويسخر من معلول .. والنادي يغلق أبوابه أمام الاعضاء

ترشيحاتنا

تلقيت عروضا.. كارتيرون يكشف لـ صدى البلد حقيقة إنهاء تعاقده مع الزمالك

هنتعشى إيه النهاردة.. فول دمياطي وبيض اسكتلندي وقهوة باللوز

الحماية المدنية تواصل البحث عن فقيدة حادث غرق مركب في المنوفية

محمد صبحي حارس الزمالك يحتفل بزفافه في غياب نجوم الفريق.. فيديو

شاهد .. كيف تحدى اللبنانيون فيروس كورونا بالحجر الصحي

البقاء في المنزل أمان .. ريا أبي راشد تنشر صورًا جديدة مع زوجها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أسعار جمس يوكون 2021 الجديدة .. صور

سيلفي جريء.. إيمان العاصي تثير الجدل بهذه الإطلالة

عود البطل.. رانيا يوسف تبهر الجمهور في أحدث ظهور لها.. شاهد