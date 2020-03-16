مرتديا الكمامة.. محمد أوناجم ينشر صورة جديدة عبر إنستجرام

نشر المغربي محمد أوناجم لاعب نادى الزمالك صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".





وظهر أوناجم فى الصورة وهو يرتردى كمامة وكتبت عليها :"الوقاية خير علاج" نالت إعجاب متابعيه.





يذكر ان الفرنسي باتريس كارتيرون منح لاعبي الفريق الابيض راحة لمدة اسبوع من التدريبات بعد تعليق النشاط الرياضي في مصر لمدة أسبوعين خوفا من تفشي فيروس كورونا وحرصا على سلامة الجميع.





تماشيا مع قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين بدءا من غد الاحد 15 مارس 2020، وقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتجميد النشاط الرياضي في البلاد 15 يوما للوقاية من انتشار فيروس كورونا قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور إغلاق أبواب النادي أمام أعضائه أسبوعًا.





وجاء قرار مجلس الزمالك كإجراء احترازي حرصا على سلامة وصحة أعضاء النادي للوقاية من هذا الفيروس الخطير.. حيث يتردد على مقر القلعة البيضاء نحو 50 ألف عضو يوميا.













