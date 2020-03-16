عن كورونا .. تامر حسني: مش فاهم إزاي بعض الناس واخدين الموضوع هزار

عبّر الفنان تامر حسني، عن استياءه من تصرفات البعذ بعدم تقديرهم الظرف الراهن للبلاد، وإهمالهم في الوقاية من المرض، بجانب استغلال التجار لادوات التعقيم.





قال تامر حسني، من خلال صفحته الرسمية على الفيسبوك:" خدنا أجازات عشان نحافظ على بعض و نُحصر المرض و مينتشرش وسطنا مش فاهم ازاي بعض الناس واخدين الموضوع هزار و اجازه و فسح و زحمه رهيبه عادي في الأماكن العامه و مخرجين ولادهم اه نشتري اللوازم المنزلية بهدوء والمقتدر".





وتابع: "ياريت يأمن الغير مقتدر الظروف الجايه اصعب لو ملتزمناش للي مش واخدين بالهم يا جماعه دا وباء عالمي مش وقفة العيد و حرصنا دا لما يتنفذ بشكل منظم مش بطريقة هلع و خوف هيخلينا نخلص منه ان شاء الله بدري جدًا .... والرحمة مطلوبة من كل الناس اللي مشغلين ناس بيوميه انهم يحافظوا الفترة دي على أجورهم وًمراعات ظروفهم".



