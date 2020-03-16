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أخبار العالم

مناظرة رئاسية بين بايدن وساندرز وسط مخاوف من كورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 03:45 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
ظهر مرشحا الرئاسة الأمريكية المحتملان للحزب الديمقراطي، جو بايدن، وبيرني ساندرز في مناظرة على الهواء مباشرة، دون حضور جماهيري بسبب فيروس كورونا المستجد. 

وكان الاستوديو الذي شهد هذه المناظرة الرئاسية فارغا من الوجود الجماهيري، وسط حالة الهلع من تفشي فيروس كورونا المستجد. 

ودعا بيرني ساندرز، إلى تغيير القوانين الخاصة بالرعاية الصحية، مؤكدا أن فيروس كورونا المستجد أثبت عدم وجود قوانين قوية للرعاية الصحية في الولايات المتحدة. 

كما تعهد جو بايدن، باختيار نائب للرئيس سيدة في حالة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة. 
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