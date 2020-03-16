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محافظات

بعد انتشار صورتها في الطين .. تحرك عاجل من التضامن لإنقاذ سيدة الشرقية الكفيفة

الإثنين 16/مارس/2020 - 03:46 ص
السيدة الكفيفة
السيدة الكفيفة
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صدى البلد

قال الدكتور محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تحركت سريعا لإنقاذ سيدة كفيفة تجلس فى الطين نتيجة الطقس السيئ داخل منزلها بمحافظة الشرقية.

وتابع قائلا عبر صفحته الرسمية على فيس بوك : "ننام واحنا مطمنين الحاجه عايده اللي صورتها حركت مصر كلها نايمة في مكان محترم وهنعلن غدا التدخلات التي قررتها وزيرة التضامن ، شكرا لمديرية التضامن بالشرقية وفريق أطفال بلا مأوى وكل زملائي".

وانتشرت صورة للسيدة الكفيفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي تجلس في الطين بسبب الأمطار التي أغرقت منزلها ،  وطالب العديد من الأهالي بسرعة التحرك وإنقاذها.


بعد انتشار صورتها في الطين .. تحرك عاجل من التضامن لإنقاذ سيدة الشرقية الكفيفة
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