الجارديان: توقعات باستمرار كورونا إلى 2021 وإصابة 80% من الشعب البريطاني

توقع بيان سري لكبار الشخصيات في هيئة الخدمات الصحية الوطنية، أن أزمة فيروس كورونا في بريطانيا قد تستمر حتى ربيع عام 2021، وتشهد دخول 7.9 مليون شخص إلى المستشفى.





وتظهر الوثيقة التي حصلت عليها صحيفة "الجارديان" البريطانية أن رؤساء الصحة يتوقعون أن يستمر الفيروس لمدة 12 شهرًا أخرى.





وتقول: "من المتوقع أن يصاب 80٪ من السكان بكورونا في الأشهر الـ 12 المقبلة، وما يصل إلى 15٪ (7.9 مليون شخص) قد يحتاجون إلى دخول المستشفى".





ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن هذه الوثيقة تم إعدادها خلال الأيام الماضية من قبل خبراء الصحة العامة في إنجلترا.





وأعلنت وزارة الصحة البريطانية، تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرةً إلى أن العدد الكلي للمصابين داخل الأراضي البريطانية بلغ حتى الآن 1372 شخصا.





وقالت وسائل إعلام بريطانية إن حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون تعتزم سن قوانين للطوارئ، هذا الأسبوع، لحظر التجمعات العامة، بعدما وصف منتقدون خطة الأزمة بأنها شديدة التراخي.



