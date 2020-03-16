AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الجارديان: توقعات باستمرار كورونا إلى 2021 وإصابة 80% من الشعب البريطاني

الإثنين 16/مارس/2020 - 04:40 ص
صدى البلد
Advertisements
شريف سيد
توقع بيان سري لكبار الشخصيات في هيئة الخدمات الصحية الوطنية، أن أزمة فيروس كورونا في بريطانيا قد تستمر حتى ربيع عام 2021، وتشهد دخول 7.9 مليون شخص إلى المستشفى.

وتظهر الوثيقة التي حصلت عليها صحيفة "الجارديان" البريطانية أن رؤساء الصحة يتوقعون أن يستمر الفيروس لمدة 12 شهرًا أخرى. 

وتقول: "من المتوقع أن يصاب 80٪ من السكان بكورونا في الأشهر الـ 12 المقبلة، وما يصل إلى 15٪ (7.9 مليون شخص) قد يحتاجون إلى دخول المستشفى". 

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن هذه الوثيقة تم إعدادها خلال الأيام الماضية من قبل خبراء الصحة العامة في إنجلترا. 

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية، تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرةً إلى أن العدد الكلي للمصابين داخل الأراضي البريطانية بلغ حتى الآن 1372 شخصا.

وقالت وسائل إعلام بريطانية إن حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون تعتزم سن قوانين للطوارئ، هذا الأسبوع، لحظر التجمعات العامة، بعدما وصف منتقدون خطة الأزمة بأنها شديدة التراخي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كورونا يهدد 80% من البريطانيين.. تقرير حكومي يكشف أرقاما صادمة في حال تفشي الفيروس

حالة تأهب وطوارئ في بريطانيا.. 12 إصابة جديدة بكورونا

قرار من الحكومة البريطانية للمصابين بأعراض الإنفلونزا

كارثة تهدد الحكومة البريطانية بعد إصابة وزيرة الصحة بـ فيروس كورونا

بسبب كورونا.. رئيس الوزراء البريطاني: نمر بأسوأ أزمة صحية منذ عقود

استعدوا لفراق أحبائكم.. رئيس الوزراء البريطاني يرعب شعبه بخطاب عن كورونا.. فيديو

ترشيحاتنا

أزمة تلوح في الأفق.. تحذير عاجل من المستوردين بشأن نقص بعض السلع

المؤشرات الأولية : فوز رجائي عطية بمنصب نقيب المحامين

طبيب: لن نصل إلى لقاح يحمي من كورونا.. لهذا السبب

أخبار الأهلي.. طبيب المنتخب يتحدث عن كارثة نيدفيد.. واتحاد الكرة يحسم مصير تتويج الأحمر بالدوري

دفن سيدة بعد مرور 100 عام على مقتلها.. تفاصيل

شاهد .. كيف تحدى اللبنانيون فيروس كورونا بالحجر الصحي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعطى نفسك فرصة.. حلا شيحة بإطلالة أبيض X أسود

تعرف على أسعار جمس يوكون 2021 الجديدة .. صور

سيلفي جريء.. إيمان العاصي تثير الجدل بهذه الإطلالة