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فن

نجيب ساويرس يصدم محمد رمضان.. شاهد

الإثنين 16/مارس/2020 - 04:47 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
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آيه عاطف
نشر الفنان محمد رمضان، فيديو جمعه برجل الأعمال الشهير نجيب ساويرس، وذلك من خلال حسابه الرسمي على "إنستجرام"، على أنغام أغنية "رايحين نسهر".

وأثناء غناء محمد رمضان المقطع التالي من الأغنية" يا جماعة ما حد يجيب الولاعة"، قام ساويرس بإعطاء محمد رمضان، "ولاعة" في الحال، بدون أي ترتيب للأمر. 

علق محمد رمضان على الفيديو قائلًا :"صاحب الذهن الحاضر #نجيب_ساويرس 🧐😎 #رايحين_نسهر".

يذكر أن طرح محمد رمضان، مؤخرًا اغنيته الجديدة التي تحمل أسم "اعصار تسونامي"، والتي حققت مشاهدات مرتفعة فور طرحها عبر القناه الرسمية الخاصة به على اليوتيوب.

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