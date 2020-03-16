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فن

إصابة نجمة عالمية بفيروس كورونا.. تفاصيل

الإثنين 16/مارس/2020 - 07:34 ص
أولجا كوريلنكو
أولجا كوريلنكو
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آيه عاطف
أكد موقع هوليوود ريبورتر إصابة الفنانة العالمية أولجا كوريلنكو بفيروس كورونا، حيث جاءات نتيجة التحاليل الخاصة بالفيروس إيجابية.

وقالت أولجا، من خلال حسابها الرسمي على "الأنستجرام" :"معزولة في المنزل بعد اصابتي فيروس كورونا، مر ما يقرب من اسبوع حتى الان، الحمى والتعب من الأعراض الرئيسية، حافظوا على سلامتكم الشخصية وأخذوا الأمر على محمل الجد.

يذكر أن أولغا كوريلنكو ممثلة وعارضة أزياء أوكرانية من مواليد 14 نوفمبر 1979. أشتهرت بأداء دور الفتاة في فيلم Quantum of Solace، أحد أفلام سلسلة جيمس بوند. وهي مولودة في أوكرانيا، وحصلت على الجنسية الفرنسية في عام 2001. 

إصابة نجمة عالمية بفيروس كورونا.. تفاصيل
إصابة نجمة عالمية بفيروس كورونا.. تفاصيل
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