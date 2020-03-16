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اقتصاد

قطع المياه عن مناطق وسط الجيزة لمدة 6 ساعات اليوم‎

الإثنين 16/مارس/2020 - 09:06 ص
قطع المياه عن مناطق
قطع المياه عن مناطق وسط الجيزة
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آمنة عبد العظيم
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة انقطاع المياه عن مناطق أحياء الجيزة (حى جنوب الجيزة – حى العمرانية – حى الطالبية – حى الهرم – حى بولاق الدكرور – حى الدقى – حى العجوزة – حى شمال الجيزة – حى الوراق بالإضافة إلى مركز ومدينة أبو النمرس) لمدة 6 ساعات اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحا حتي الساعة 3 عصر اليوم. 

وذلك نظرًا لارتفاع نسبة العكارة لتصل إلى 4000 وحدة عكارة بمجرى نهر النيل نتيجة هطول السيول بأطفيح والصف مرورًا بمسار مأخذ محطات الجيزة، أبو النمرس، وجزيرة الدهب، وإمبابة، مما أدى إلى عدم قدرة المروقات على التخلص من العكارة وأصبح توقف المحطات ضرورة ملحة لإجراء عملية الغسيل العكسي للمرشحات ومعاودة التشغيل مرة أخري وضخ المياه بالشبكات تدريجيًا.

والشركة تأسف عن هذا العذر الخارج عن إرادتها، وتقوم بتوفير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود أى شكوى الاتصال بالخط الساخن 125

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