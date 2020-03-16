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اقتصاد

11 جنيها ارتفاعا في سعر الذهب اليوم الاثنين 16-3-2020

الإثنين 16/مارس/2020 - 09:39 ص
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
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آية الجارحي
أسعار الذهب اليوم الاثنين 16-3-2020 في مصر، سجلت رتفاعا بنحو 11 جنيها، وذلك في بداية تعاملات اليوم لجميع أعيرة الذهب وجاء ذلك نتيجة تخفيض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال أقل من أسبوعين أمس الأحد، في خطوة استثنائية جديدة لدعم اقتصاد الولايات المتحدة وسط جائحة فيروس كورونا الآخذة بالتسارع في أنحاء العالم. 

 ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 700  جنيه بعد أن كان سعر جرام الذهب عيار 21  689 مساء أمس الأحد ، ويقدم صدى البلد للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم الاثنين بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.


أسعار الذهب عيار 21

سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 700 جنيه للجرام بدون مصنعية.


وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الاثنين في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 800 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 21 : 700 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 18 : 600 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 14

سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 14 : 467 جنيها

سعر أوقية الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر أوقية اليوم الاثنين عيار 24 : 24,880 جنيها

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم :5600 جنيه

سعر كيلو الذهب عيار 24

بينما سجل سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين عيار 24 :  800,000 جنيه



وعن أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص صدى البلد على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم ، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية
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