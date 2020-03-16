الدولار يتراجع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين 16-3-2020



سعر الجنيه الإسترليني​

أما سعر الجنيه الاسترليني​ اليوم الاثنين، فقد سجل شراء: 19.26 جنيه، وبيعا: 19.38 جنيه.



سعر الفرنك السويسرى​

وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم الاثنين​ شراء: 16.52 جنيه، وبيعا: 16.63 جنيه.



سعر الـ 100 الين اليابانى

أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم الاثنين، فقد سجل شراء: 14.54 جنيه، وبيعا : 14.64 جنيه.



سعر الريال السعودى​

أما سعر الريال السعودى اليوم الاثنين فقد سجل​ شراء: 4.18 جنيه ، وبيعا: 4.20 جنيه.



سعر الدينار الكويتى​

بينما سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين ​ شراء: 50.86 جنيه ، و بيعا: 51.21 جنيه.



سعر الدرهم الإماراتى

وسجل سعر الدرهم الإماراتى اليوم الاثنين شراء : 4.27 جنيه ، وبيعا: 4.30 جنيه.