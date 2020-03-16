الدولار يتراجع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين 16-3-2020

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين 16-3-2020 ، وأسعار العملات الأجنبية فى البنك المركزى المصري والبنوك الأشهر بمصر "الأهلى ومصر"، تراجعا بنحو 3 قروش أمام الجنيه في مستهل التعاملات بعد موجة الارتفاع التي شهدها أمام الجنيه فى الأيام الماضية.
وسجل سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين في البنك المركزي 15.69 جنيه للشراء بعد أن كان الاثنين الماضي 15.59 جنيه و15.65 جنيه أمس "الأحد"، وسنتعرف فيما يلي على سعر الدولار اليوم الاثنين 16-3-2020 وأسعار العملات الأجنبية في البنوك:
سعر الدولار اليوم الاثنين 16-3-2020 في البنوك:
سعر الدولار والعملات الأجنبية
فطبقا لآخر تحديث لـ البنك المركزي المصري حول أسعار العملات اليوم الاثنين وأسعار صرف الدولار والريال السعودي واليورو في البنك المركزي والبنوك، جاءت أسعار الصرف في البنك المركزي كالتالي:
سعر الدولار الأمريكي
سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الاثنين شراء: 15.69 جنيه، وبيع: 15.79 جنيه.
سعر اليورو
بينما سجل سعر اليورو اليوم الاثنين شراء: 17.43 جنيه، وبيعا: 17.54 جنيه.
سعر الجنيه الإسترليني
أما سعر الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين، فقد سجل شراء: 19.26 جنيه، وبيعا: 19.38 جنيه.
سعر الفرنك السويسرى
وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم الاثنين شراء: 16.52 جنيه، وبيعا: 16.63 جنيه.
سعر الـ 100 الين اليابانى
أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم الاثنين، فقد سجل شراء: 14.54 جنيه، وبيعا: 14.64 جنيه.
سعر الريال السعودى
أما سعر الريال السعودى اليوم الاثنين فقد سجل شراء: 4.18 جنيه، وبيعا: 4.20 جنيه.
سعر الدينار الكويتى
بينما سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين شراء: 50.86 جنيه، وبيعا: 51.21 جنيه.
سعر الدرهم الإماراتى
وسجل سعر الدرهم الإماراتى اليوم الاثنين شراء: 4.27 جنيه، وبيعا: 4.30 جنيه.
سعر اليوان الصيني
وسجل سعر اليوان الصيني اليوم الاثنين شراء: 2.23 جنيه، وبيعا: 2.25 جنيه.