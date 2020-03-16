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حوادث

ضبط 3 أشخاص يستغلون 14 طفلا فى أعمال التسول

الإثنين 16/مارس/2020 - 12:51 م
الأطفال
الأطفال
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كتب محمد صبرى
نجح ضباط المباحث فى ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم باستغلال الأطفال فى أعمال التسول واستجداء المارة، وكان بصحبتهم 14 طفلا.

وكان ضباط إدارة رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة قد شنوا حملة أمنية مكبرة، استهدفت قضايا استغلال الصبية فى أعمال التسول واستجداء المارة من أجل تحقيق أرباح مادية.

وقد أسفرت تلك الحملة التى أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة عن ضبط أحد الأشخاص (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان)، وذلك حال تواجده بأحد المناطق بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبصحبته 9 أطفال، وبحوزتهم مبلغ مالى من متحصلات استجدائهم المارة، وكذا ضبط إحدى السيدات (مقيمة بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) وبصحبتها أبنائها 3 أطفال، وبحوزتها مبلغ مالى من متحصلات استجدائهم للمارة، كما تم ضبط إحدى السيدات (مقيمة بدائرة قسم شرطة المقطم) وبصحبتها ابنيها (طفلين) وبحوزتها مبلغ مالى.

وبمناقشتهم أقروا بمزاولتهم نشاطًا إجراميًا تخصص فى استغلال الأطفال عن طريق استخدامهم فى أعمال التسول واستجداء المارة، من أجل تحقيق أرباح مادية بطريقة غير مشروعة وأن المبالغ المالية المضبوط بحوزتهم من متحصلات نشاطهم الإجرامى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها لحماية النشء ومكافحة جرائم استغلالهم فى أعمال التسول واستجداء المارة.
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