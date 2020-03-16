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محافظات

أماكن ومواعيد انقطاع الكهرباء في قنا غدا

الإثنين 16/مارس/2020 - 03:52 م
صدى البلد
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يوسف رجب
أعلنت هندسة كهرباء قنا غرب، في بيان لها اليوم الإثنين، عن فصل التيار الكهربائي عن ١٨ منطقة بمدينة قنا، غدًا الثلاثاء الموافق ١٧ مارس الجاري، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية. 

وأوضح البيان، بأن فصل التيار الكهربائى يشمل مناطق "الشباب والرياضة– بنك القاهرة - السنترال– مدينة العمال – نزل الشباب - بنزايون – سوق ليبيا- حوض عشرة – منطقة الكافيتريا – الأبنية التعليمية – منطقة كهرباء الريف – مجلس الدولة– ترعة الاكثار- نجع ابراهيم خليل– نجع جريو– نجع منصور– المخبز الآلي– كلية الدراسات" وذلك غدا الثلاثاء الموافق 17 /3 /2020 من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا وسيتم عودة التيار الكهربائي فور الانتهاء من اعمال الصيانة مباشرة.

وأشار البيان، إلى أن فصل التيار سوف يبدأ الساعة ٩ صباحا حتى الساعة ٢ ظهرا، وسيتم عودة التيار الكهربائي فور الانتهاء من أعمال الصيانة. 

وطالب البيان، المواطنين القاطنين في المناطق المذكورة بأخذ احتياطاتهم اللازمة خلال فترة انقطاع التيار الكهربائى. 

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