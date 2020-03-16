AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ قنا يحذر المواطنين من الازدحامات وتدخين الشيشة في المقاهي

الإثنين 16/مارس/2020 - 05:22 م
صدى البلد
Advertisements
يوسف رجب
وجه اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، المواطنين بضرورة الابتعاد عن التجمعات و أماكن الازدحام، وعدم شرب المياه من المُبردات الموجودة بالشوارع وعدم شرب الشيشة فى المقاهي كإجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين من أهل قنا. 

كما شدد الداودى، على منع عرض اللحوم مكشوفة بمحلات الجزارة وحظر عرض السلع الغذائية أمام المحلات التجارية بالشارع. 

وأشار محافظ قنا، إلى أنه سوف يتم عمل حملات يومية بالاشتراك مع الصحة والتموين والطب البيطري لمتابعة تنفيذ تلك التوجيهات، مناشدًا المواطنين بضرورة الالتزام بالتوجيهات ومعاونة الأجهزة التنفيذية فى التغلب على هذا الفيروس. 

جدير بالذكر أن المحافظة اتخذت عدد من التدابير الاحترازية لمنع ظهور فيروس كورونا المستجد بين مواطنيها، حيث تم تعليق العمل بنظام البصمة الإلكترونية فى حضور وانصراف العاملين بالأجهزة التنفيذية، كما تم البدء فى تعقيم المؤسسات الحكومية منذ الخميس الماضى مثل المستشفيات، المحاكم، السجون، ديوان عام المحافظة وعدد من المؤسسات الأخرى.

اقرأ أيضًا.. 



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تجنبها فورًا.. حقيقة الإصابة بفيروس كورونا من الشيشة

تطهير المساجد والكنائس ومصادرة الشيش وغلق مراكز الدروس الخصوصية في البحيرة

لمواجهة كورونا .. محافظة البحيرة تغلق ٦٧ سنتر دروس خصوصية و5 مقاهي انترنت

قرار جديد بمنع الشيشة فى المقاهي.. تفاصيل

لمواجهة كورونا بالغربية .. توجيهات من المحافظ بمنع الشيشة وقاعات الأفراح لتأمين أرواح المواطنين.. ولجنة عاجلة للتنفيذ.. والغاء سوق الثلاثاء بكفر الزيات.. صور

للوقاية من كورونا.. محافظ المنيا يحظر تدخين الشيشة بالمقاهي والمحال العامة

ترشيحاتنا

مصير الأهلي والزمالك.. مقترح جديد فى الكاف لإنقاذ دوري أبطال إفريقيا

الكويت تكشر عن أنيابها لمواجهة كورونا .. تفاصيل القرارات الجديدة لمنع انتشار الفيروس

بعد الكشف عن سبب الوفاة .. إجراء مفاجئ من محامية قتيل فيلا نانسى عجرم

بسبب كورونا.. قرار عاجل من ليبيا بشأن صلاة الجمعة

نشرة الفن.. تعرف على سبب وفاة قتيل فيلا نانسي عجرم.. سعر صادم لكمامة محمد رمضان.. رامي جمال يناشد المواطنين اتباع إجراءات الوقاية.. ما مصير حفل زفاف محمد الشرنوبي ورندا رياض؟

زهيد الثمن.. سلفيون يخترعون علاجا لفيروس كورونا.. ويوضحون أسباب انتشاره

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة قتل كورونا بشرب اليانسون

بعد مساعدة بعض المصابين.. مسعف إيطالي يلقى مصرعه بسبب فيروس كورونا

بـ الضفائر هنا الزاهد في إطلالة كاجوال.. والجمهور: طفلة مدهشة ..شاهد