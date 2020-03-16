محافظ قنا يحذر المواطنين من الازدحامات وتدخين الشيشة في المقاهي

وجه اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، المواطنين بضرورة الابتعاد عن التجمعات و أماكن الازدحام، وعدم شرب المياه من المُبردات الموجودة بالشوارع وعدم شرب الشيشة فى المقاهي كإجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين من أهل قنا.





كما شدد الداودى، على منع عرض اللحوم مكشوفة بمحلات الجزارة وحظر عرض السلع الغذائية أمام المحلات التجارية بالشارع.





وأشار محافظ قنا، إلى أنه سوف يتم عمل حملات يومية بالاشتراك مع الصحة والتموين والطب البيطري لمتابعة تنفيذ تلك التوجيهات، مناشدًا المواطنين بضرورة الالتزام بالتوجيهات ومعاونة الأجهزة التنفيذية فى التغلب على هذا الفيروس.





جدير بالذكر أن المحافظة اتخذت عدد من التدابير الاحترازية لمنع ظهور فيروس كورونا المستجد بين مواطنيها، حيث تم تعليق العمل بنظام البصمة الإلكترونية فى حضور وانصراف العاملين بالأجهزة التنفيذية، كما تم البدء فى تعقيم المؤسسات الحكومية منذ الخميس الماضى مثل المستشفيات، المحاكم، السجون، ديوان عام المحافظة وعدد من المؤسسات الأخرى.





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