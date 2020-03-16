محافظ قنا يسلم 12 وحدة سكنية للأسر الأولى بالرعاية





سلم اللواء أشرف الداودي- محافظ قنا، شهادات تخصيص لـ 12 وحدة سكنية بالإيجار في الظهير الصحراوي بقرية كرم عمران ضمن المشروع القومي للإسكان الاجتماعي محور الأولى بالرعاية.

جاء خلال استقباله لهم بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ والمحاسب كمال شلبي، السكرتير العام للمحافظة.

وهنأ محافظ قنا، المستحقين وطالبهم بالحفاظ على الوحدات السكنية، مؤكدًا بأنه من حق كل مواطن الحصول على مسكن يوفر له حياة كريمة، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى جاهدة للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين بجميع القطاعات الخدمية والتنموية.

أوضح الداودي، أنه تم تشكيل لجنة من مديرية التضامن الاجتماعي وإدارة المتابعة وتقيم الأداء بالمحافظة والوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا لبحث الطلبات المقدمة والبالغ عددها 67 طلبا وانطبقت الشروط على 12 سيدة مستحقة.

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